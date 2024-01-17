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台灣小吃版圖分裂！老饕點名「2美食」：大街小巷的不變美味

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣夜市文化興盛，小吃更是遍布大街小巷，各地區都有出名的街頭美食，圖為士林夜市。 圖／聯合報系資料照片
台灣夜市文化興盛，小吃更是遍布大街小巷，各地區都有出名的街頭美食，圖為士林夜市。 圖／聯合報系資料照片

台灣夜市文化興盛，小吃更是遍布大街小巷，各地區都有出名的街頭美食。日前就有一名網友觀察，台灣的小吃版圖劃分很清楚，每個夜市都有自己的代表美食，以胡椒餅為例，雖然各地都買得到，但通常第一時間還是會想到饒河夜市。

一名網友在小紅書發文分享對台灣美食的觀察，他指出，台灣小吃似乎有版圖分裂的傾向。以台北為例，想吃豆花要去公館商圈、蚵仔煎要去寧夏夜市、胡椒餅可能要去萬華或饒河夜市，假如在寧夏夜市吃胡椒餅，味道似乎就不對了，「只有鹹酥雞和雞排是大街小巷的不變美味」。

貼文一出，不少網友很有共鳴，「台北人是照你這個吃法沒錯」、「這樣才好，不然每個商圈賣一樣就沒特色了」、「吃的是回憶啊」、「不然怎麼算是特產」、「就像回到台中就一定會去逢甲夜市，那是一種記憶中的美好」、「每個夜市都有它們代表的小吃」。

不過，也有鄉民持不同意見，「沒有一定要去哪家吃才好吧？吃的東西本來就很主觀」、「百人百味，除非是觀光客，不然一般百姓只會在居住附近的圈子覓食，其實也沒所謂最好吃」、「認真說每家吃起來都差不多」、「胡椒餅美麗華第一、瑞芳美食街第二」、「寧夏夜市東西都好吃的」。

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