快訊

科技廠第二家！恩德證實遭駭客網攻 全面啟動防禦與復原作業

EUA通過即簽保密合約？高端疫苗合約8大爭議 疾管署說明一次看

高端EUA通過時間點有貓膩？ 羅一鈞揭各國數據 多次延遲交貨一次罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印度出差住高級飯店、帶台灣礦泉水 他栽在1物上笑翻眾人：長官會玩

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友納悶為何台灣人不愛到印度出差，有過來人便說出自身慘痛經驗，照片為印度街景示意圖。 歐新社
有網友納悶為何台灣人不愛到印度出差，有過來人便說出自身慘痛經驗，照片為印度街景示意圖。 歐新社

印度經濟近年蓬勃發展，但有網友稱台灣人去印度的不到800人次，「就算是這些人都是出差，這數量也太少了吧」，因此納悶「印度這麼雷嗎？」。對此，許多網友歸咎於環境衛生問題，有過來人更現身說法道出慘痛經歷，表示即便選擇高級飯店、不吃當地餐廳食物，連礦泉水都從台灣帶過去，最終仍因一物躲不過「絞痛有如蟲子在肚中亂竄」的慘劇。

近日，有網友在PTT發文，稱自己看到台灣人出國紀錄，發現去印度的不到800人次，「就算是這些人都是出差，這數量也太少了吧」，因此納悶「印度這麼雷嗎？沒人願意出差？」

對此，不少網友指出環境問題是最大的阻力，「印度人沒什麼環境衛生觀念」、「烙賽是真的，不要不信」、「之前去那邊研討會，明明都只喝商店的瓶裝水，結果還是拉肚子了」、「空氣品質水質爛到不行，基礎設施超爛」、「會跳電、會搶劫、水汙、空汙等，還有文化上差異」。另有網友表示，連印度人也建議外國人盡量少吃當地食物，水要買品質好一點的瓶裝水。

有過來人更回文說出慘痛經歷，表示十幾年前經常要到印度出差，當時沒有一次不生病、不拉肚子的。後來疫情前又必須前往印度開會，他便做足準備，選擇萬豪集團的國際飯店，也絕對不上街頭吃當地餐廳食物，礦泉水都從台灣帶過去，「準備連漱口都用台灣水」。

出差第三天，由於會議到晚上都還沒結束，公司幫員工點外送叫了Subway，「一開始我還對那潛艇堡存疑，想說這個是不是安全的，結果看到一直跟我說『不要吃印度食物』的長官都拿了一個，我就安心的吃了」。不料，該名網友回飯店後，肚子就開始絞痛，感覺如有蟲子到處亂竄，過了一陣子才透過睡眠逃離苦痛。

隔日，該名網友詢問長官怎麼吃了Subway沒事，結果對方說自己只是好奇拿了一個出來看看，看完就直接丟了，讓該名網友直呼「X！被騙了！」。該回文也引來網友們笑道，「年輕人終歸是年輕人」、「長官會玩」、「Subway生食欸，怎麼想都超不妙的」、「被假動作騙了」、「難怪人家是長官，懂的就懂」、「笑死，大中計」。

印度 拉肚子 飯店 Subway 水質 台灣人

延伸閱讀

「以為賴清德退黨」新潮流聲明引網炸鍋 鄉民預測：未來恐有新派系

相關新聞

第1次網友約會選吃到飽！她狂吃後當場暴吐 哭問戀情還有救嗎？

一名女網友在網路論壇上發文分享自己的交友經驗，原本一路愉快的約會過程，被自己最後的「驚天一吐」給破壞了，女網友發文淚訴自身經歷，詢問廣大網友們這樣她的約會還有救嗎？奇葩行徑引來不少網友留言回覆。

鞋放住家外被拿去打手槍 她一穿踩到「滿腳精液」揪出犯人更恐怖

一名女網友在網路論壇Dcard上發文講述自己遇到變態性騷擾事件，提醒女孩子若是住宅沒有門禁限制，一定要多加小心，也盡量不要將鞋子放在住家外，以免遭遇跟自己一樣的糟糕經歷。 原PO在貼文中表示自己

台灣小吃版圖分裂！老饕點名「2美食」：大街小巷的不變美味

台灣夜市文化興盛，小吃更是遍布大街小巷，各地區都有出名的街頭美食。日前就有一名網友觀察，台灣的小吃版圖劃分很清楚，每個夜市都有自己的代表美食，以胡椒餅為例，雖然各地都買得到，但通常第一時間還是會想到饒河夜市。

印度出差住高級飯店、帶台灣礦泉水 他栽在1物上笑翻眾人：長官會玩

印度經濟近年蓬勃發展，但有網友稱台灣人去印度的不到800人次，「就算是這些人都是出差，這數量也太少了吧」，因此納悶「印度這麼雷嗎？」。對此，許多網友歸咎於環境衛生問題，有過來人更現身說法道出慘痛經歷，表示即便選擇高級飯店、不吃當地餐廳食物，連礦泉水都從台灣帶過去，最終仍因一物躲不過「絞痛有如蟲子在肚中亂竄」的慘劇。...

網購包裹顯示1狀態他傻眼「太扯了」 苦主一票喊：我也遇過

許多人網購之後，會查詢包裹配送狀況，了解目前貨物的配送進度。不過日前有位網友分享，他查詢貨物狀況發現顯示「包裹協尋中，請待物流尋找」，讓他傻眼表示「太扯了，我第一次遇到這種狀況」。對此，有網友回應「我之前也遇過一次，但隔天竟然送達了」。

他在好市多買冷凍牛肉捲看似被咬一口 網驚訝包裝完整「隔空取物？ 」

他驚訝發現，雖然該牛肉捲的包裝完整，未見被撕開或打開的痕跡，但在一邊卻有一個明顯「被咬一口」的缺塊，讓他不禁上網發問，好奇到底是怎麼回事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。