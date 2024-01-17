印度出差住高級飯店、帶台灣礦泉水 他栽在1物上笑翻眾人：長官會玩

印度經濟近年蓬勃發展，但有網友稱台灣人去印度的不到800人次，「就算是這些人都是出差，這數量也太少了吧」，因此納悶「印度這麼雷嗎？」。對此，許多網友歸咎於環境衛生問題，有過來人更現身說法道出慘痛經歷，表示即便選擇高級飯店、不吃當地餐廳食物，連礦泉水都從台灣帶過去，最終仍因一物躲不過「絞痛有如蟲子在肚中亂竄」的慘劇。

近日，有網友在PTT發文，稱自己看到台灣人出國紀錄，發現去印度的不到800人次，「就算是這些人都是出差，這數量也太少了吧」，因此納悶「印度這麼雷嗎？沒人願意出差？」

對此，不少網友指出環境問題是最大的阻力，「印度人沒什麼環境衛生觀念」、「烙賽是真的，不要不信」、「之前去那邊研討會，明明都只喝商店的瓶裝水，結果還是拉肚子了」、「空氣品質水質爛到不行，基礎設施超爛」、「會跳電、會搶劫、水汙、空汙等，還有文化上差異」。另有網友表示，連印度人也建議外國人盡量少吃當地食物，水要買品質好一點的瓶裝水。

有過來人更回文說出慘痛經歷，表示十幾年前經常要到印度出差，當時沒有一次不生病、不拉肚子的。後來疫情前又必須前往印度開會，他便做足準備，選擇萬豪集團的國際飯店，也絕對不上街頭吃當地餐廳食物，礦泉水都從台灣帶過去，「準備連漱口都用台灣水」。

出差第三天，由於會議到晚上都還沒結束，公司幫員工點外送叫了Subway，「一開始我還對那潛艇堡存疑，想說這個是不是安全的，結果看到一直跟我說『不要吃印度食物』的長官都拿了一個，我就安心的吃了」。不料，該名網友回飯店後，肚子就開始絞痛，感覺如有蟲子到處亂竄，過了一陣子才透過睡眠逃離苦痛。

隔日，該名網友詢問長官怎麼吃了Subway沒事，結果對方說自己只是好奇拿了一個出來看看，看完就直接丟了，讓該名網友直呼「X！被騙了！」。該回文也引來網友們笑道，「年輕人終歸是年輕人」、「長官會玩」、「Subway生食欸，怎麼想都超不妙的」、「被假動作騙了」、「難怪人家是長官，懂的就懂」、「笑死，大中計」。