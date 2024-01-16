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駕訓班教練要他逼車未果「自己動手」 還狂言：切過去機車就會閃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，駕訓班教練要他道路駕駛的時候逼車。駕駛示意圖／ingimage
一名網友抱怨，駕訓班教練要他道路駕駛的時候逼車。駕駛示意圖／ingimage

馬路上最忌諱危險駕駛，惡意逼車更觸犯了法規。一名男網友透露，自己上駕訓班道路駕駛課程時，被教練強迫逼車，對方聲稱後面的摩托車會自己閃躲到路肩，見他不願切換車道，最後更直接動手猛轉方向盤。

一名男網友13日在爆料公社表示，自己去（2023）年12月底上駕訓班道路駕駛練習的時候，起初行駛在道路內側，教練卻要求變換車道切至外側，他查看後照鏡，發現有兩台摩托車正以更快的速度，在右後方持續接近中。原PO打算等摩托車經過再切換車道，沒想到教練直接伸手要拉方向盤，並說：「你就切過去，他們會閃到路肩」。

兩人持續理論，講到「行駛在路肩基本上沒人立刻檢舉」的話題，更險些起口角，也對於路肩使用方式看法分歧。就在原PO於路口等待迴轉時，教練突然說「要示範給你看」，隨後立即邊猛轉方向盤，導致左方摩托車跟著嚇到往左偏，差點撞上分隔島。原PO驚喊「喂！旁邊有車！」教練解釋稱「我有看」，他返回駕訓班之後就向主任反應，不過對方態度敷衍，還想將他直接打發走人。

而在考駕照時，他也遇到離譜事件，明明完成倒車入庫這關，警報沒響，卻被考官說壓到管線，最後只能乖乖繳錢重考。原PO懷疑因為自己先前和駕訓班發生爭執，再加上教練跟考官互相認識，「他們有串通好要故意多跟我收錢」。原PO直言，不是想要上來討拍、找同溫層，而是要告訴準備在中壢考汽車駕照的同學，「千萬要慎選駕訓班，不要像我一樣去到這家X子駕訓班，交了錢不只要活受罪，還要被逼著違規」。

駕訓班 逼車 教練

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