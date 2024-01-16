新大選指標？2024選舉藍綠立委激戰 網友驚曝這區數據「符合全國風向」

2024總統立委選舉13日落幕，其中新北市第12選區被視為藍綠立委激戰區，最終賴品妤以81,937票不敵廖先翔92,489票落敗，失去連任機會，令支持者心疼落淚。而這場「公主對地主」的戰役也引起不少網友討論，分析該區歷來勝出立委，其關鍵「汐止區」其實相當符合全國風向。

賴品妤爭取立委連任，在瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里6區得票數皆高於廖先翔，卻在最關鍵的汐止區大輸15,692票，遭廖逆轉勝。有網友在PTT分析，新北第12選區的主戰場就在人口最多的汐止區，而這區的投票結果「蠻符合全國風向的」。

發文者列出歷年選舉結果，2008年總統大選馬英九大勝，藍營立委李慶華也跟著大勝，2012年大選關英九小贏6%，李慶華也以6%之差連任立委；至2016年大選時國民黨聲勢低迷，時代力量黃國昌趁勢終結李慶華，取得區域立委席次；2020年大選，蔡英文得票率過半贏得總統大位，同黨賴品妤也幹掉時代力量推派的立委人選勝出。至今年（2024）大選，民進黨聲勢衰弱，雖然勉強保住總統位置，賴品妤卻「符合全國風氣」而輸掉。

因此發文者認為，汐止區投票結果相當符合全國風向，且是「年輕族群的動向影響誰有辦法在這區勝出」。該說法獲得不少網友認同，「反映民情」、「汐止被捷運騙30年了當然會看風向」、「中間選民偏多+死忠選民沒佔大多數的結果吧」、「會跟風就贏過一半人了啦」。

也有人認為賴品妤輸在選民服務做得不夠，尤其選前「封路造勢」更是一大敗筆，「做不好落選剛好而已」、「廖至少汐止社團找的到他，賴神隱四年」、「廖至少有在解決市民抱怨的問題」、「廖平常在街上是真的看的到他人的，汐止社團也是有問必答，反觀賴只有選舉或剪綵看得到」、「主要還是封路，立委連自己選區的超大地雷都意識不到」、「封路這到底是哪來的策略，實在不懂」、「汐止人最討厭的就是塞車～小公主輸汐止剛好」。