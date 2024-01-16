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「不是誰的功勞或失敗」…藍敗選狂抓戰犯 許常德勸世文千人讚爆

聯合新聞網／ 綜合報導
2024總統大選13日晚間落幕，由民進黨總統候選人賴清德（左）及副總統候選人蕭美琴（右）贏得選舉。聯合報系記者曾原信／攝影
2024總統大選13日晚間落幕，由民進黨總統候選人賴清德（左）及副總統候選人蕭美琴（右）贏得選舉。聯合報系記者曾原信／攝影

2024總統立委選舉13日落幕，賴清德勝選讓民進黨延續執政，國民黨沒能完成政黨輪替，不少人把吞敗原因歸咎於藍白合破局，甚至開始在抓核心戰犯。時常在臉書評論時事的資深音樂人許常德有感而發表示：「都是一起的，不是誰的功勞，不是誰的失敗」，一篇勸世文吸引上千人按讚。

許常德於選舉結束後，在臉書寫下「什麼是在一起？就是不管什麼結果，都是一起拚搏後的結果，都是一起的」。他認為不論誰勝誰負，選舉結果「不是誰的功勞，不是誰的失敗，是這個時刻的集體智慧，缺一不可的陰晴圓缺，因為我們的人生、我們的緣份、我們的此刻是一起的」，也表示「這個結果不是勝利者的結果，是所有參與者的高貴決定」。

不少網友熱議附和說，「要能解決問題的最重要」、「重點要能一致對外，而不是只會挖自己的牆角」、「衝動是一時，醒來是一世」、「說得真好，團體意識本來就沒有個人，中間的角色缺一不可以，要感謝團隊中每個奮戰的人，哪怕失敗了，接受再戰，一切都是智慧」、「賴選上很好，（民進黨）爛攤子應該是自己收拾，而不是叫別人收拾」、「會找戰犯，是因為意見原本不同，任何人都該為自己基於權力作成決定而負責，否則就是有權無責」。

針對網友們的回饋，許常德也在留言處表示「沒有超人，所以要有厲害的執政者和厲害的監督者，才可能解決問題，減少為對立而對立」、「有智慧比居安思危和委屈有效用」、「不用去回想選舉的任何標語和議題，很可能他們只是要上標題給著力點，真正要製造的是族群設定的不同」。

2024選舉 2024總統選舉 許常德 國民黨 民進黨 藍白合

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