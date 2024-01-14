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賴清德躺贏？網評民進黨傑出一手 淺綠歸隊功臣是「她」：承接100%英粉

聯合新聞網／ 綜合報導
2024總統及立委選舉投開票結果昨（13）日出爐，民進黨總統候選人賴清德（左）與副總統候選人蕭美琴（右）在蔡英文總統（中）陪同下，一起到競選總部前感謝選民的支持。記者余承翰／攝影
2024總統及立委選舉投開票結果昨（13）日出爐，民進黨總統候選人賴清德（左）與副總統候選人蕭美琴（右）在蔡英文總統（中）陪同下，一起到競選總部前感謝選民的支持。記者余承翰／攝影

2024總統大選昨（13）日落幕，民進黨候選人賴清德蕭美琴勝選，打破「8年魔咒」當選第5任民選總統。選後激情褪去，網友們也針對此次選情進行分析，PTT一篇「蕭美琴是幕後功臣嗎」文章掀起熱議，文中提及許多中間選民因蕭美琴歸隊，引發不少網友共鳴。

「聽到身邊好多人說是為了蕭美琴投的」，原PO提及，有的是在白綠之間掙扎，但看到副手是蕭美琴，突然就多了投綠的動機；有的則是想投綠，但想到民進黨這八年，有些事情不如民意就有點投不下去，不過最後還是為了蕭美琴而投綠。

原PO指出，雖然副總統沒什麼實權、不太重要，但如果今天是賴清德配鄭文燦，得票率可能就不會有40%了，讓他不禁好奇「當初民進黨怎麼會想到推蕭美琴出來搭配的」，更讚道「不得不說真的是傑出的一手」。

貼文一出，引起許多網友共鳴，「嗯是…因為蕭才願意投」、「我也是因為蕭投的啊」、「我同事也是因為她，跟賴很互補。賴搶南、蕭搶北，所以才能六都都贏吧」、「討厭賴不討厭蕭美琴+1」、「戰貓真的超多人愛的，身邊很多中間選民都是喜歡蕭的，這是真的」、「很多淺綠討厭賴，因為蕭才去投票」。

對此，大家也分析，由於蕭美琴身段柔軟、外交形象專業，博得不少好感，「賴就固執老綠男，但蕭承接100%英粉」、「形象上賴偏強勢，蕭身段比較柔軟」、「確實是傑出的一手，蕭能力好、形象佳，專業、知性、負責，真的很替賴加分」、「是，同志票完全依賴她」、「我身邊有幾個人都說如果蕭是正，完全不會猶豫，會直接投蕭」。

不過也有人不認同，認為賴清德在這次選戰就是躺著贏，「的確是加分最多爭議最少，但賴找其他人也會上」、「副手是誰都躺贏」、「不是，這場選戰是不是用蕭完全沒差，換成王世堅還是贏」；部分網友則認為賴蕭配其實很一般，「就很一般，單純是藍白副手太弱，藍白臨時才找的副手，怎麼比」、「民眾黨沒準備藍白破局備案很不可思議」。

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