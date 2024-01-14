心態崩了？大選開票當晚民眾狂搜1關鍵字 凌晨搜尋熱度直衝天花板

第16任總統、副總統選舉昨（13）日落幕，總統大選由民進黨候選人賴清德、蕭美琴贏得558萬票勝出，立院部分國民黨則搶下52席險勝民進黨51席，躍升國會最大黨。選舉結果出爐是否符合選民們心目中的期待，對不同政黨的支持者來說，可謂是幾家歡樂幾家愁。

不過PTT就有眼尖網友以題「Google搜尋關鍵字：移民？」發文分享，大約在昨晚開完票後，他發現Google搜尋字詞「移民」開始被大力搜尋，直到今天（14日）凌晨熱度依然不減，更是持續飆升達到最高峰，掀起網友們熱議。

PTT有眼尖網友發文分享，大約在昨晚開完票後，他發現Google搜尋字詞「移民」自當晚起被大力搜尋。圖／翻攝自PTT

對此，網友們紛紛留言表示，「媽，給我錢，我要移民」、「等你移民」、「昨天四點多就看到有人開始講了，呵呵」、「太崩了吧」、「我只夠錢移民到元宇宙」、「鍵盤總統、鍵盤夜市、鍵盤移民」、「其實蠻多人都有準備啊，薪資上升有存款其實先作準備，申請是要以年為單位的」。

不過也有人不以為意，指出每屆選後都會有相同現象，「不是每次選舉都這樣嗎？」、「四年一次，關鍵字還有『滅亡』」、「不管誰當，移民都會變熱搜，藍綠白差別」、「不管誰上不都是一樣會有一批人吵移民嗎」、「有能力在海外工作的早就跑了」、「韓導那次就出現過了」。