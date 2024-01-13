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侯友宜吞敗…國民黨內除砲轟黃珊珊 再劍指「三大戰犯」

全軍覆沒告別國會舞台 黃國昌成壓垮時代力量最後一根稻草

總統選舉票數出爐／賴清德獲558萬票、40.05%得票率 贏侯友宜91萬票

小歐盟不分區立委獲0.93%成為「第五大黨」 PTT網友大讚：有料

聯合新聞網／ 綜合報導
小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）初次參與立委選戰，擠下台灣基進成為「第五大黨」。圖片來源／翻攝自小民參政歐巴桑聯盟Facebook
小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）初次參與立委選戰，擠下台灣基進成為「第五大黨」。圖片來源／翻攝自小民參政歐巴桑聯盟Facebook

2024總統立委大選落幕，不分區立委得票數出爐。有網友驚訝發現，此次不分區立委選戰中，初次參選的「小民參政歐巴桑聯盟」（小歐盟）排名第五，最終獲得128,613張選票，詢問眾人「這樣算有料嗎」。

一名網友在PTT發文表示，歐巴桑聯盟在不分區立委選戰拿下破10萬票，成為第五大黨，然而得票率卻不到1%，不禁好奇詢問，「這樣子算有料嗎？下一次2028年還有機會看到他們嗎？」

小歐盟由一群台灣媽媽成立，以關懷兒童權益為核心，關注兒童權利、親子友善、勞動及環境保護等政策議題。今年初次投入立委選戰，不分區立委推派3位候選人高芸婷、林詩涵、閔柏陵參選，雖然未過5%門檻，無法在國會獲得席次，但卻拿下將近13萬張選票，得票率0.93%，在不分區立委選戰中排名第五。

貼文引發網友熱議，紛紛表示，「很強，政見吸引人」、「滿有料的，有機會」、「有生小孩的就會忍不住想投他們」、「歐巴桑真的不錯，期待未來的成長」、「比基進黨有料」、「抽到一號有加分」、「歐巴桑聯盟真的有關注弱勢兒童」、「訴求很不錯」、「歐巴桑聯盟為了小孩發聲讚」。

不分區立委 歐巴桑聯盟 2024立委選舉 PTT 選情評論

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