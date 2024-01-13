開票結果柯文哲敗選！支持者曝低估基本盤實力 網：票拿的很高了

輸了就大方的被笑吧！一名網友在PTT上發文分享，低估基本盤的實力，黨內風暴才是考驗柯文哲的時候，並向他喊話「加油吧」！

原PO表示，真的以為柯文哲會贏，低估了基本盤的實力，早上看投票率沒有催出來，就覺得不妙了！一直以為國民黨會崩盤，棄保會出現，真沒想到中間選民的板塊是如此的小，民眾黨連第二都沒有，還不是最慘的。接下來的黨內風暴才是考驗柯文哲的時候，希望柯文哲能挺住。

原PO指出，當看國民黨一直說他們跟賴清德差距只在誤差範圍內，心中一直覺得怎麼可能，第二名一定是柯文哲，現在才覺得，原來身為中間選民的自己，對政黨實力的深淺是不了解的，已經準備好被嘲笑了，內心真是失落，喊話柯文哲「加油吧」。

貼文一出，引起網友們的熱烈討論，「尊重全台灣人民的選擇」、「民進黨創黨到首次執政走了14年」、「在兩黨基本盤勢力下，柯的票拿的很高了」、「年紀結構差太多」、「柯根本沒有輸的問題啊，怎樣都賺」、「加油，台灣的僵化比想像嚴重，辛苦了」。

大部分網友給予柯文哲許多鼓勵，「柯拿的票已經很多了...」、「加油，繼續努力」、「尊重全台灣人民的選擇」、「尊重選擇，至少努力過」、「辛苦了」、「在兩黨基本盤勢力下，柯的票拿的很高了」、「義無反顧，再拚一次！」。