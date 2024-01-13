快訊

賴清德勝選感言全文：依照中華民國憲政體制 維持現狀

破除8年魔咒 賴清德宣布當選：感謝台灣人民共同寫下民主新頁

「已跨出成功第一步」柯文哲發表敗選感言 宣示4年後要把國家贏回來

開票結果柯文哲敗選！支持者曝低估基本盤實力 網：票拿的很高了

聯合新聞網／ 綜合報導
總統選舉結果出爐，民眾黨正副總統候選人柯文哲（前排右）、吳欣盈（前排左）位居第三，晚間八點出面向選民宣布敗選。記者葉信菉／攝影
總統選舉結果出爐，民眾黨正副總統候選人柯文哲（前排右）、吳欣盈（前排左）位居第三，晚間八點出面向選民宣布敗選。記者葉信菉／攝影

輸了就大方的被笑吧！一名網友在PTT上發文分享，低估基本盤的實力，黨內風暴才是考驗柯文哲的時候，並向他喊話「加油吧」！

原PO表示，真的以為柯文哲會贏，低估了基本盤的實力，早上看投票率沒有催出來，就覺得不妙了！一直以為國民黨會崩盤，棄保會出現，真沒想到中間選民的板塊是如此的小，民眾黨連第二都沒有，還不是最慘的。接下來的黨內風暴才是考驗柯文哲的時候，希望柯文哲能挺住。

原PO指出，當看國民黨一直說他們跟賴清德差距只在誤差範圍內，心中一直覺得怎麼可能，第二名一定是柯文哲，現在才覺得，原來身為中間選民的自己，對政黨實力的深淺是不了解的，已經準備好被嘲笑了，內心真是失落，喊話柯文哲「加油吧」。

貼文一出，引起網友們的熱烈討論，「尊重全台灣人民的選擇」、「民進黨創黨到首次執政走了14年」、「在兩黨基本盤勢力下，柯的票拿的很高了」、「年紀結構差太多」、「柯根本沒有輸的問題啊，怎樣都賺」、「加油，台灣的僵化比想像嚴重，辛苦了」。

大部分網友給予柯文哲許多鼓勵，「柯拿的票已經很多了...」、「加油，繼續努力」、「尊重全台灣人民的選擇」、「尊重選擇，至少努力過」、「辛苦了」、「在兩黨基本盤勢力下，柯的票拿的很高了」、「義無反顧，再拚一次！」。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 選情評論

相關新聞

開票結果柯文哲敗選！支持者曝低估基本盤實力 網：票拿的很高了

輸了就大方的被笑吧！一名網友在PTT上發文分享，低估基本盤的實力，黨內風暴才是考驗柯文哲的時候，並向他喊話「加油吧」！

開罵年輕人「不投柯侯就會贏」 這派人吐心聲：為了政黨輪替

2024總統大選目前由賴清德以突破350萬票持續領先，侯友宜突破300萬大官緊追在後，柯文哲將近250萬居三。一名網友的深藍長輩忍不住開罵，表示要不是年輕人不顧大局硬要投柯，「侯現在早就贏賴並政黨輪替了。」讓他好奇若柯文哲不是候選人，投柯的選民會如何選擇。

時代力量政黨票得票率不到3% 網看1原因：關燈不意外

2024不分區政黨票，民進黨目前以36.78%得票率領先，國民黨以34.42%居次，民眾黨則是21.65%。然而，時代力量的政黨票目前僅2.52%，離5%門檻還有一段距離，有網友表示，難道時代力量要「關燈」了嗎？

網喊國民黨2024選舉結果最大戰功歸她 「應該是下一位女總統」

2024總統選舉即時開票，目前侯友宜突破300萬票暫居第二，賴清德仍持續領先逾60萬票拉大差距，而柯文哲得票數仍舊墊底。有網友在PTT上以「盧媽媽穩了嗎」為標題詢問大家，猜測2028年的總統副總統選舉，會不會出現盧柯配或柯 盧配。

若藍白合早就贏了！賴清德大幅領先 網批「明知共同敵人」：為何不合作？

2024總統大選正在開票中，民進黨總統候選人賴清德競選總部前塞滿支持者，賴清德已經衝破400萬票、得票率衝破四成，現場民眾沸騰。據了解，賴清德預估晚間7時30分到達競選總部，蔡英文總統預估晚間8時15分到達現場。對此，有網友指出，正是因為先前藍、白兩方不好好合作，反而互扯後腿，這才導致如今與賴清德票數上的差距。話題一出，瞬間引發網友討論。

柯文哲選前之夜破30萬人仍輸 網解：白的極限只是藍綠的底限

不少人留言表示，「一堆都是湊熱鬧的」、「柯粉以為凱道就是全台灣？」、「白的極限只是藍綠的底限，這樣懂嗎？」、「一堆沒投票權的」、「如果集中了全台支持者也才這樣，其實真的不算多」。也有人表示，會不會是被柯粉的選前之夜人數嚇到，「讓老人被嚇出來含淚投票」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。