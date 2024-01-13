時代力量政黨票得票率不到3% 網看1原因：關燈不意外

2024不分區政黨票，民進黨目前以36.78%得票率領先，國民黨以34.42%居次，民眾黨則是21.65%。然而，時代力量的政黨票目前僅2.52%，離5%門檻還有一段距離，有網友表示，難道時代力量要「關燈」了嗎？

有網友在PTT發文提到，關注目前政黨票的開票結果，時代力量的得票率與5%還有不少距離，「記得要5％以上才有不分區吧」，原PO表示，時代力量目前無論是區域立委或不分區立委皆沒有的情況下，是否面臨「消失」？引發熱議。

對此，許多網友表示在預料之中，其中原因是許多創黨元老都離去了，「意料中之事」、「確定消失了」、「創黨的都跳車了，你說呢」、「時力走掉太多人，票數很難撐起來」、「區域沒人不分區也沒上，就泡沫化啊」。

不過也有網友認為，時代力量不會因此次選舉結果便直接「泡沫化」，「人家捐款源源不絕黨員申請也變多」、「時力其實還可以啦！長期觀察下來問政算是不錯，只是大綠色彩太濃惹」。