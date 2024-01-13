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首投妹子拿私章蓋選票懊悔哭了 眾人無言：就當作學費

聯合新聞網／ 綜合報導
2024總統大選投票日，民眾投下總統副總統選票。記者曾原信／攝影
2024總統大選投票日，民眾投下總統副總統選票。記者曾原信／攝影

2024總統、立委選舉於今（13）日舉行投票，許多人趁著好天氣外出投下神聖一票，今年也有不少年輕首投族參與人生第一場選舉投票。不過有一名網友透露友人的姪女把自己的印章蓋到選票上，事後懊悔痛哭，讓不少人看了也很傻眼。

這名網友在PTT以「首投妹子用印章蓋選票 哭了怎辦？」為題發文，他說朋友那邊的投票所，在下午有一堆看起來像首投的年輕人投完票出來，但臉上的表情看起來都很懊悔，因為這些年輕人把自己的印章蓋到選票上，導致選票變成廢票，就連朋友的姪女也犯同樣的錯，事後還很懊悔地哭了出來，讓人不知道怎麼安慰她。

貼文讓不少人看了忍不住大酸，「工作人員會提醒私章先收起來」、「看到旁邊印台就知道該拿什麼了吧」、「讓這種決定未來真的慘」、「低級錯誤欸」、「白色一根那麼顯眼擺在那不用，耍寶啊」、「連怎麼投都不關心的人，還是不要亂投票」、「用私章，那不記名是不記心酸的嗎？」、「這種不用投也沒差好嗎？」、「不是，這公民課都有教吧？小學生都知道了」、「當過選務人員，真的會有人拿私章來蓋」。

但也有人安慰說「首投的學費」、「當繳學費而已」、「沒關係，下次就不會蓋錯了」、「沒關係啦，兩年後可以再投一次」、「之後帶身分證就好啦」、「可以用簽名代替蓋章，也不一定要帶印章呀」。

2024大選 2024總統選舉 投票

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