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道路紅白標線是什麼意思？ 網友搶答：紅白大對抗

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友發問圖中的紅白色線這樣畫到底代表什意思？圖擷自臉書爆料公社一日小編
男網友發問圖中的紅白色線這樣畫到底代表什意思？圖擷自臉書爆料公社一日小編

台灣道路除了坑坑窪窪不平整之外，標線規劃也是令開車族詬病之一，有些標線真的讓人看不懂用意。一位男網友在臉書「爆廢2公社」貼圖發文表示，圖中的紅白色線這樣畫到底代表什意思？眾人皆知路邊畫紅線表示不能停車，白線之外表示可以停車，那紅白色線表示可不可停車呢？

從原PO的貼圖，可以看到一條不知名小巷弄道路的左右兩邊同時畫上紅線和白線，而紅線在內側，白線在外側，讓原PO好奇發問「求解，紅白色線是什麼意思啊？不懂」。

網友看完貼文後，留言回應「白色線15公分是車道線，白線外是可路邊停車的」、「擋到人就是紅線，沒擋到人就是白線」、「給紅線停車解套了」、「不可以超出白線，超過算違停」，有人解釋得更仔細，「消防巷道，機車可以貼牆停，不要超過紅線，緊急時讓消防車可以通過」、「白色看起來是15公分線，是用來標記道路邊緣的，紅色是禁止臨停禁止停車，兩條畫一起沒衝突」，也有網友解釋說，「現在靜態違停勸導不舉發，什麼顏色的線已經沒有意義」。

更有不少人語帶玩笑表示，「紅白大對抗」、「紅白勝利」、「紅白雙煞相會的路段」、「加藍色變法國，綠色變義大利」、「左邊波蘭國旗，右邊印尼國旗」。

而根據交通管制工程處官員表示，「道路範圍是不能影響救災的通行，紅線之內就一樣要保持淨空，白線外側就是可以停放（車輛）」。道路巷弄會有這樣紅白線，是因為台北市停車空間越來越少，多數經由當地里長或民意代表反應後設置，民眾下次遇到紅白線併行，只要掌握紅線內、白線外這項大原則，就可以安心停車。

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