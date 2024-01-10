哭了！50嵐今漲價「紅茶拿鐵變75元」 北部人嘆：以後改喝開水

去年（2023）有民眾在Dcard指出，連鎖手搖飲料店「50嵐」北區公告稱，由於營運、營銷成本不斷提高，自2024年1月10日起，商品售價調漲5～10元。今（10）日就有網友在PTT以「慟！五十嵐漲價了！」發文表示，平時常點的紅茶拿鐵竟從65元漲到75元，瞬間引起許多饕客熱議。

原PO表示，今早結束工作後，自己便到50嵐點一杯熟悉的紅茶拿鐵，結帳時竟聽到店員喊「75元」，嚇得他以為自己聽錯，趕緊檢查菜單，發現不少品項的價格都有大幅調漲，不禁驚呼「拿鐵類一口氣漲了10元，基茶類也來到40元！慟！」

貼文一出，引起許多饕客熱議，「變六十嵐」、「基茶40元是搶錢嗎？」、「喝開水，身體健康」、「可可芭蕾拿鐵85元，以前60元就覺得超貴」、「人家還是很便宜啦，而且漲得慢」；還有網友建議改喝特大杯美式或可樂，「以後喝特大杯美式加糖好了，還有買一送一」、「這錢寧可去買2L的肥宅快樂水（可樂），還能買兩瓶」。

其實50嵐北區早在去年（2023）年底已貼出漲價公告稱，自2024年1月10日起，商品售價調漲5～10元，而中區、南區的50嵐則不會同步跟進，只有北區50嵐調整價格。