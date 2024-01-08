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服務生怨客人不願用手機點餐 網友反酸「還要收服務費？」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名擔任服務生的網友抱怨顧客不會用手機點餐，反被許多網友質疑「自己用手機點餐，那為何還要收取服務費？」示意圖／ingimage
一名擔任服務生的網友抱怨顧客不會用手機點餐，反被許多網友質疑「自己用手機點餐，那為何還要收取服務費？」示意圖／ingimage

現在許多餐廳已改用「手機點餐」的方式，節省顧客的等待服務時間，不過日前有位服務生抱怨，「很多客人不遵守遊戲規則，不願意用QR code點餐，想用菜單跟服務生點餐」，抱怨文曝光後，許多網友不挺店家，「去用餐為何要用自己手機點，還要被多收一成服務費？」

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文抱怨「很多客人不愛遵守餐廳的規則，我明明已經跟客人說了『找位置掃QR code點餐』，但客人卻一直回應『我拿菜單寫就好了，我不要用手機點』或者說『我不會用手機點』」，這讓原PO氣炸表示「不會點是不會學喔？死老百姓」。

貼文曝光後，馬上引來網友批評「點餐系統很難用」及「還收服務費的店家」，「這麼愛用手機給客人點菜，可以呀！學一些店家自備平板系統給客人點菜啊！我去用個餐，為何還要用我自己的手機，然後還要給你們加收一成服務費？誰知道你家系統是不是會被植入木馬？我何必讓自己的手機冒險？」、「你幫忙點餐不行？不然請你要幹嘛？」、「我也不太喜歡用手機點菜，用個手機要一直讓頁面跳來跳去」、「QR code點餐超難用，是我也不想用，常常看到要用手機點就乾脆換家吃了」、「手機點餐超麻煩的，而且客人不懂不會用，你卻嘲笑不會用不要來，QR掃碼或平板點菜，並不是你的服務好嗎？」、「手機點餐真的是趨勢，但是很多店家設定不良，導致很麻煩，而且原本拿菜單寫一下就好，現在手機點餐點錯的話，還要重新等頁面跑出來」。

餐廳 服務費

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