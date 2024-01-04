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求客人降低音量遭辱「筷子全扔地」 一票網超怒：直接請出去

聯合新聞網／ 綜合報導
一名餐廳女員工只因提醒注意音量，就被顧客羞辱，故意將筷子等餐具扔到地上。示意圖／ingimage
一名餐廳女員工只因提醒注意音量，就被顧客羞辱，故意將筷子等餐具扔到地上。示意圖／ingimage

許多餐飲業認為「客人至上」，總是會盡力迎合顧客感受。不過一名餐廳業者透露，有店員妹妹提醒一桌人降低音量，對方卻惱羞成怒故意將餐具扔到地上，再要求店員撿起來、出言辱罵，氣得店家痛批「服務業服務至上沒錯，但客人也不是上帝」。

一名餐廳業者12月31日於「匿名公社」表示，當天恰逢跨年節日，店裡一直都是滿位，有一組7人的顧客入座後聲音非常吵雜，整間店都是他們的聲音，其他客人因此向外場店員妹妹反映，而她也上前提醒該組客人，希望他們可以降低音量，沒想到卻被對方找麻煩。網友指出，這群客人年紀大約與國高中生相仿，他們滿嘴髒話，故意將衛生紙全丟在地上，還將筷子掃下地面，將店員妹妹攔下要求清理、撿起餐具更換成新的。其中有一個女生覺得看不下去，出聲表示不要太過份，其他人卻狂言稱「就是個社畜而已，我是客人要她幹嘛就幹嘛！」

對此，原PO傻眼直呼「社畜社畜的喊，是哪裡有問題？服務業服務至上沒錯，但客人也不是上帝，你客氣我們就客氣，別把別人的尊嚴放地上踩。才幾歲而已，還沒靠自己賺錢就罵辛苦工作的人社畜，這爸媽不知道是怎麼教的？」他透露在事發當下店員妹妹被罵哭了，已經先讓她在內場休息平復心情，自己也沒想要公布監視器公審那幾位客人，只希望大家能做到彼此尊重，最後感嘆「我開始懷疑現在的教育到底出了什麼狀況？」

對此，一票網友紛紛搖頭回應：「完全就家教問題」、「這種客人直接請出去就好了，不用跟他們客氣」、「直接公布了，人家都有臉這樣做了，你還阻止他們紅的途徑？」也有些網友認為老闆應該替員工出聲，「老闆沒魄力，直接趕走就好了」、「台灣教育失敗，老闆要力挺員工，這些自以為是的奧客，本著花錢就是老大，老娘不賣我最大」、「自己的員工自己保護，顧客不是上帝，服務是建立在彼此尊重的前提之下。既然對方都不尊重你們，何必一定要委屈自己去接受？建議不做對方生意，請對方離開」。

餐廳 奧客

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