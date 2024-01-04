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20人跨年包棟兩夜砸9萬！滿屋昆蟲屎、晚餐才十人份 業者回應了

20人跨年包棟兩夜砸9萬！滿屋昆蟲屎、晚餐才十人份 業者回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，跟親朋好友共20人包棟跨年，三天兩夜要價9萬元就算了，沒想到民宿問題一大堆。示意圖／ingimage
一名女網友抱怨，跟親朋好友共20人包棟跨年，三天兩夜要價9萬元就算了，沒想到民宿問題一大堆。示意圖／ingimage

一名女網友抱怨，跟親朋好友共20人包棟跨年，三天兩夜要價9萬元就算了，沒想到民宿問題一大堆，不僅烤肉食材很少，只有雞屁股超大包，房間內還有不少灰塵、昆蟲大便等。貼文曝光後，也引發熱烈討論。

原PO在臉書社團《好想住飯店 好康.踩雷不藏私》發文指出，當初找這間民宿時沒搜尋到地標，業者宣稱因為剛開幕不久，所以她也沒多想，後來看到20人三天兩夜要價9萬元，雖然包含晚餐＋酒水，但還是對價格很震驚，對此，對方又表示因為跨年，加上提供的食材都很好，才會是這個價格。原PO對上述說法不疑有他，因為很喜歡地點，所以也付了訂金。

原PO表示，結果當天表妹跟一組朋友先到，業者就急著問付錢的人多久會來，要收尾款，過程中語氣也不是很好，後來收完錢後，更待了一個小時還沒走，讓大家有些不自在。不只如此，原PO最傻眼的是屋內遍布灰塵，然後到處都是昆蟲大便，衛生紙沒幾包，房間甚至只有半包的，還得自己去全聯買一整袋。

不只如此，晚餐送來外燴，結果是10樣快炒店的菜，份量估10人份，只有白飯大概30人份，反映後才再招待4樣菜。接著隔天晚餐烤肉，烤網也全是都髒的，業者回覆：「那不是髒，那是白鐵的所以會生鏽是正常的，洗一洗就可以用了啊」，原PO沒被說服，繼續傳訊息表態，卻遭到對方已讀不回，「烤肉食材也是無言，肉片給沒有多少，吐司根本也是10人吃的，蝦子超級小隻，還有一些極少的東西，然後雞屁股超級大包，是怎樣？」

原PO並抱怨民宿提供的浴巾是不吸水的，重點是兩天都用同一條，她詢問業者會不會來更換，再度遭到已讀不回。另外還有薄到透光的棉被，在冬天相當難熬，她苦嘆：「很差的包棟經驗，這間都不清掃，感覺就是把棉被床單換一換、垃圾倒一倒而已」。更透露民宿一直更換名字，好讓人掉坑，無法苟同對方「剛開幕不久，所以網路上找不到」的說法。

對此，網友紛紛表示，「9萬都可以出國了，這種一晚9千都不會考慮」、「合法民宿？有營業登記？直接檢舉比較快，說不定是違建或是違規農舍呢」、「台灣旅遊沒救了，出國吧」、「很聰明欸沒有地標，不能留負評論」、「9萬入口袋，之後不甘我的事」。

對此，自稱業者的網友也在底下喊冤，「當天是我去接待客人的，客人一到我先領他們去參觀一下環境，民宿本來就是入住時就先收尾款，客人說訂房的還要一會才會來，但我還要去其他館接待，所以有問客人大概多久到，他們回覆10幾分鐘，我當然留下來等待，並不是文章所說付款完一小時還沒走。再來客人有反映烤網這塊，因為這烤網是鐵的，有些地方難免洗不起來，今天客人自己覺得無法使用，我身為管家，當然不會再額外提供烤網呀！」

不過對於這個解釋，多數網友不領情，紛紛回應：「好了啦，認錯很難嗎？在那邊辯沒有比較帥」、「有問題跟你反映，你那什麼不耐煩的態度」、「我個人是覺得收了9萬只差沒有鞠躬倒酒了，吃的那是啥垃圾，好好笑」。

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民宿 跨年

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