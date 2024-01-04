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男童割包皮醫生特許做1事 15分鐘沒哭鬧完成手術 父母好欣慰

香港01／ 撰文：喬納森
醫生除了在手術前替男童打麻醉藥後減低痛感，更為分散他的疼痛感，特准男童在過程中打遊戲機。圖／影片截圖
醫生除了在手術前替男童打麻醉藥後減低痛感，更為分散他的疼痛感，特准男童在過程中打遊戲機。圖／影片截圖

伊斯蘭教男童有「割禮」傳統，即割陰莖上過長的包皮。近日馬來西亞有男童進行割禮手術時，一直專注玩手上遊戲機，面不改容地接受手術，醫生亦順利地只用15分鐘完手術，男童父母看到兒子能平靜面對痛楚，感到十分欣慰。

綜合外媒報道，馬來西亞有網民在社交平台分享1段22秒影片，可見1名男童正躺在手術台上，由醫生進行割包皮手術。醫生除了在手術前替男童打麻醉藥減低痛感，更為分散他的疼痛感，特准男童在過程中打遊戲機。

該診所醫護人員表示，鼓勵孩子在手術過程中打遊戲機，因為孩子沉醉在遊戲中十分投入，可以減輕緊張情緒，同時又可分散注意力，「我們毋須安撫孩子的情緒，或試圖說服他們手術只會帶來刺痛感」，讓手術更加順利。

醫護人員繼續表示，「注射麻醉劑時，男孩有輕微的疼痛，但手術過程中，他表現很平靜，一直在專注玩遊戲，沒有流過一滴眼淚」。最終醫生只用了15分鐘就完成手術，男童父母看到孩子平靜面對痛苦，也感到十分欣慰。

該醫護人員又解釋，「割禮」就是割去男孩陰莖上過長「包皮」，是伊斯蘭教傳統，同時是「聖行」，穆斯林男孩通常在在7到8歲或12歲時舉行割禮。

醫生除了在手術前替男童打麻醉藥後減低痛感，更為分散他的疼痛感，特准男童在過程中打遊戲機。圖／影片截圖
醫生除了在手術前替男童打麻醉藥後減低痛感，更為分散他的疼痛感，特准男童在過程中打遊戲機。圖／影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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