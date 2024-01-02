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小五兒邀同學來家跨年「被要求包接送」媽傻眼：主人還兼司機？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為小朋友聚會示意圖。圖片來源/ingimage
圖為小朋友聚會示意圖。圖片來源/ingimage

和朋友一起跨年，原本該是很快樂的事，有位媽媽幫小五兒子辦跨年趴，邀請七位同學來家裡玩，但其中有位家長卻要求「6點來我家接小孩，12點多結束再準時送回去」，讓主辦媽媽很傻眼。

原po在匿名公社發文，小五生兒子邀七位同學來家裡跨年，其中一位家長竟來電要求主人包接送。原po婉拒，說六點就有客人陸續到場，沒法出門接送，而且邀請時就告知「如果方便再來」，對方家長卻不滿表示「主動邀請人，結果交通還要客人想辦法...很不合理？」原po困惑，都已經供應食物、場地，難道主人還必須當司機？po文一出有近萬人按讚。

網友一面倒勸退，「果然是恐龍級家長」、「這款家長的小孩不要碰，出了問題你忙不完」、「叫他自己在家跨年就好，不要造成別人困擾」、「剛好此次看清一些家長的真面目，以後就不用來往了」。

也有人笑，「你當我跨年主辦單位，還要開接駁車？」、「市政府跨年也沒有準備到府接送跟晚餐啊」、「準時送到家...是當貨物嗎？」、「家長就是不想給小孩去而已」。

有人反對小孩跨年，「才小五，個人覺得不是適合約同學來家裡跨年的年紀」、「正常來說未滿18歲，超過22：00需要大人陪同」、「小五跨什麼年啊？10點就要去睡啊」。 也有人認為對方家長也沒說錯，「約小五學生玩到半夜，本來就應安全送人回家啊！約未成年的人要負責安全不是嗎？」

跨年 恐龍家長

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