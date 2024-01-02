他用好市多網購收貨傻眼「很誇張！」 一票會員反讚：這樣才環保

美式連鎖賣場好市多因經濟實惠，深受大批粉絲喜愛，除了到實體門市購買外，也有不少會員會選擇線上購物的方式。不過，一名網友近日分享，在線上下單炒鍋和廚房紙巾，到貨後卻發現商品是裸寄且無另外包裝，直呼「有一點誇張」，貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近日在好市多的官網線上下單了炒鍋和廚房紙巾，沒想到商品寄來時，完全沒有額外包裝，指出「炒鍋有外盒沒啥問題，廚房紙巾也沒包裝直接裸寄」，不滿抱怨「有一點誇張」。

貼文一出後，有不少網友反倒認為這樣很環保，紛紛表示「最喜歡這種不浪費的寄送，其他網購買點小東西都大包小包的製造垃圾」、「我也這樣收貨，反而覺得好，太多包裝不環保，對地球不友善」、「很棒啊！不用拆箱子等回收車，也沒有一堆一次性塑膠垃圾塞爆我垃圾桶」、「這樣環保，好！」、「環保，非常ok，可接受」、「這不就是包裝了嗎？不然你要包幾層？我最討厭收貨一堆紙箱垃圾」、「又不是情趣用品…需要什麼隱私？盒子袋子拆完就丟了呀，誰會留著呀」。

不過，也有部分網友持相同看法，認為「衛生紙都是裸寄的⋯很環保但是很不衛生，非常美式作風」、「直接被看到買了什麼，好沒有隱私啊...」、「那個紙巾的外袋超級薄欸 如果下雨估計你的紙巾也濕了」、「這我不行…還好我這邊的好市多都會用紙箱裝好寄送」、「如果刺破，又下雨天…就得再去退貨」、「我也不太喜歡讓不相干的人知道我買了什麼」。