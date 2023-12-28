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國旅無法無天？旅館1晚4500元「房間全是霉」 他見1處隔天秒逃難

聯合新聞網／ 綜合報導
旅館房間從牆壁到木製家具，整間房到處都有發霉的狀況。 圖／擷自PTT
旅館房間從牆壁到木製家具，整間房到處都有發霉的狀況。 圖／擷自PTT

近期寒流、冷氣團接力侵襲，不少民眾會選擇泡溫泉來溫暖身心。不過，最近有名網友入住宜蘭礁溪某溫泉旅館後，經歷了慘痛的國旅體驗，並且隔天像逃難般馬上退房，糟糕的經歷讓他感嘆「國旅是不是已經無法無天了？」

一名網友在PTT以「國旅已經無法無天了嗎？」為題發文，他指出，該溫泉旅館一晚4500元，在網路上的評價很好，照片看起來也乾淨體面，他便約了朋友預定周日晚間入住，沒想到一進門霉味就撲鼻而來，從牆壁到木製家具，整間房到處都發了霉。

原PO說明，礁溪本身就很潮濕，加上又是入住溫泉旅館，發霉、有濕氣還能理解，然而當他看到房間連除濕機、天花板等處的出風口，全都沾滿厚厚一層灰塵，彷彿許久沒有打理，便令他難以諒解，無奈表示「國旅是不是已經無法無天了，隔天像逃難一樣離開那裡，完全沒休息到」。

旅館房間除濕機、天花板等處的出風口，全都沾滿厚厚一層灰塵，彷彿許久沒有打理。 圖／擷自PTT
旅館房間除濕機、天花板等處的出風口，全都沾滿厚厚一層灰塵，彷彿許久沒有打理。 圖／擷自PTT

貼文一出，網友紛紛表示，「證明盤子價不一定有好貨」、「感覺比我當兵時住的一晚600元旅館還破」、「比自己家還髒的要怎麼住，不如回家睡」、「台灣潮濕難免，猜你住到無窗，或窗外有大樓擋住陽光的房間」、「現在聖誕連假，你等於是跟外國人搶飯店，當然貴」、「你選到雷的吧」。

另外，也有人給原PO建議，「我猜你很晚才訂？國旅的房間有1、2千元的，太晚會因熱門而變4千元起跳」、「台灣很多評價都無法參考，不論是飯店還是餐廳，一堆人為了優惠就直接刷5星，沒有任何鑑別度」、「拍照上傳Google地圖，免得下個人踩雷」、「基本上國旅能不住宿就不住」、「評價是可以洗的，要先看負評能不能接受」。

網友入住的溫泉旅館一晚4500元，在網路上的評價很好。 圖／擷自PTT
網友入住的溫泉旅館一晚4500元，在網路上的評價很好。 圖／擷自PTT

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