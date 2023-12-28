東京、大阪被陸客塞爆…日本還剩哪裡能去？他曝1攻略掀熱議

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聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，去過日本大城市觀光後，發現都市過於商業化且步調快，加上隨處可見陸客及台灣人，難以體驗「日本感」。示意圖／歐新社
有網友表示，去過日本大城市觀光後，發現都市過於商業化且步調快，加上隨處可見陸客及台灣人，難以體驗「日本感」。示意圖／歐新社

說到赴日本旅行，不少台灣人最先想到的是東京、大阪等都市。不過，近日有名網友表示，去過日本大城市觀光後，覺得東京、大阪過於商業化，且大陸旅客占大多數，難以體驗「日本感」，因此詢問網友「會比較想去日本都市地區觀光，還是鄉下一點的地方呢？」

一名網友在PTT以「喜歡去日本的都市還是鄉下？」為題發文，他指出，日本都市商業化且步調快，隨處可見陸客及大陸店員，儘管中文溝通很方便，但也較無「異地感」，因此他偏好去日本郊區或是偏鄉下的地方，大多時候遇到的都會是當地人，除了旅途車程較長、車班偏少，「鄉下相對來說真的比較舒服」。

原PO也建議，鄉下最麻煩的是溝通問題，只會英文很容易發生雞同鴨講的情況，所以建議翻譯軟體不要離手，或者好好學習日文。

針對原PO提問，許多網友一面倒都回答「鄉下」，「城市都是觀光客，沒有真正融入日本的感覺」、「遠離都市整個就很放鬆」、「新幹線找個小站去，遊客就少很多了」、「有一次自駕去美山町實在不錯」、「我才剛從伊豆市回來，特別是中伊豆大部分的人都不會說英文，但是真的好棒」、「去過山陰很喜歡，缺點就是車很少、交通不太方便」、「鄉下有很日本的氛圍，都市全亞洲大同小異」、「跟當地人聊在地歷史很有趣」、「超喜歡仙台市、岡山市，愛媛縣也很棒」、「沖繩大陸人不多」。

不過，也有人表示不同意見，「留言都喜歡鄉下，實際真的去日本鄉下從沒碰過半個台灣人」、「先定義京都或沖繩算日本鄉下嗎？」、「應該改成超級大都市和普通城市」、「其實鄉下等於非大都市的觀光景點，就還是觀光景點啊，誰會去山口佐山、神奈川秦野之類的地方？」、「你們喜歡的日本服務鄉下沒有喔，外國人日文爛大多會被冷漠」、「鄉下還是會遇到大陸人，現在旅館就一堆」、「城鄉差距太大的地方醫療不好，也不能購物，交通不方便」。

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