健身網紅偷拍批評兔女郎身材挨批 本人回應：胖不胖屬於個人審美
健身網紅「Evan健身教練」，在IG擁有17萬粉絲。最近他在北海道兔女郎酒吧前拍攝，拍攝過程不但拍到兔女郎正臉，還連用4次「胖」字來評論對方的身材，遭到大批網友批評，對此，目前Evan已將影片刪除，並表示「胖不胖純屬個人審美與朋友之間的聊天」。
Evan在北海道旅遊時，前往當地紅燈區附近酒吧拍攝影片，行經兔女郎酒吧不但拍下該店外觀，還不斷和朋友批評兔女郎的身材，一共提到「胖」字4次，甚至在影片的最後還拍到兔女郎的正臉，此行徑遭到大批網友批評。
對此，Evan已透過IG限動回應，影片拍到兔女郎的臉的確不應該，已經將影片刪除，但他也稱馬路是公共場所，「公共場所所以不算偷拍吧，如果算，我會檢討」。至於批評兔女郎的身材，Evan則說是朋友間的聊天，屬於個人審美。
然而，網友並沒有買單Evan的回應，「朋友間開玩笑可以，但放出來直接變成公然嘲笑了」、「字裡行間完全沒有道歉的意思，都是在辯解」、「這種人就是永遠搞不清楚自己錯在哪，被糾正了還只會拗」、「公共場所一樣不能拍到臉啊，不然其他人幫人碼臉都是碼心酸的嗎？沒經過同意拍到臉就是偷拍啊，這人素質真的不行」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言