好市多「雞棒棒腿」一票人看傻 另一派很嗨：夢中情肉

美式賣場好市多COSTCO各種生鮮熟食時常是會員焦點，不過近日一名網友購買雞棒棒腿切塊，卻因為關節部分過多，似乎不太滿意。貼文曝光後，也意外引起底下留言討論雞肉部位，其中有網友認為，原PO入手的根本是一包「腳踝」。

原PO在臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》貼出照片，可以看到這包雞棒棒腿切塊肉量不多，大多是關節部位，也讓他傻眼直呼：「一包雞腿給這樣…」

原PO貼出棒棒腿照片，似乎不滿意關節部分過多。圖擷自《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》

貼文曝光後，網友紛紛表示，「上面寫棒棒腿好嗎，哪來的雞腿，搞清楚再靠Ｘ」、「先說結論，棒棒腿不等於雞腿，照片是棒棒腿，你的認知是雞腿」、「雞腿有三種稱呼，大雞腿是含上臀，雞腿是不含上臀，棒棒腿是雞翅上節的部位簡稱」、「怎麼有些人在噴原PO說這包是雞翅那部位的小腿？雞翅上的腿叫翅小腿，腿排是骨腿上面那塊，棒腿是骨腿下面的雞棒腿，腿排＋棒腿就是骨腿（我們在便當店買的大雞腿），也是有人稱翅小腿為棒棒腿，但這包就是雞腿的棒腿切塊」、「一群人不知道在胡說八道啥，這包就是雞腿的切塊，只是大量自動包裝作業，剛好部位不平均而已，跟雞翅完全無關」。

也有不少人認同原PO，認為關節部分過多，「你買的是腳踝？」、「給了個寂寞」、「強烈建議去退卡」、「棒棒而已，腿占兩塊」、「我也拿過，超氣」、「買過一次也是這樣，然後就沒有下次了」。不過還有一派人認為這部位相當美味，「照理應該要給平均，但我喜歡這個組合」、「我個人喜歡吃這段」、「這一段含有豐富的膠質」、「好羨慕，我喜歡腳踝，這是我的夢中情肉」、「我最愛的，每次都嫌不夠多」。