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女友出差2週！男上司為「省錢」要求共宿 男友一聽急問：合理嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，女友預計出差2週，同行的男上司竟以省錢為由要求同住一房，讓他感到有些怪異。示意圖/ingimage
一名男網友表示，女友預計出差2週，同行的男上司竟以省錢為由要求同住一房，讓他感到有些怪異。示意圖/ingimage

出差辦理公務難免會碰上外宿情形，日前一名男網友表示，女友明年預計出差2週，其中同行的男上司竟以省錢為由要求同住一房，還有一名女同事也會同住，2女1男共宿的局面讓男網友不禁提高警戒，發文詢問網友「是我擔心太多嗎，還是男上司的作法很不尋常？」

原PO在Dcard上發文，表示女友明年即將出差2週，不料男上司卻以省錢為由，要求女友以及另一名女同事與他同睡一房。對此，原PO認為，女友的公司雖不大，但每年淨賺千萬以上，不至於沒錢多訂一房，且男上司明知兩人皆有男朋友，卻與那名女同事關係曖昧，不只公事上偏袒，連獎金都多發，讓原PO感覺不太對勁。

貼文一出，網友紛紛表示，「如果是我寧可自己付房間錢，也不願意跟人家同房 好奇怪」、「超瞎，什麼鬼公司」、「第一次聽說出差是男女合睡的。女生是去工作，不是去被性騷擾的耶」、「這個完全不正常，這家公司也不能待。怎麼可以叫男女同房？趕快叫女友換工作吧」、「很扯，非常不尋常吧，我之前一個學校計劃的出差是一人一間雙人房欸，是什麼公司會比學校還更需要省錢？」

此外，也有網友好奇，「女友呢？她都不覺得不妥嗎」、「你女友答應的話也太單純了吧，防人之心不可無啊」、「重點女友怎麼想」、「我比較好奇你女友怎麼決定，是要呢還是不要呢」、「重點是你女友後續怎麼做」。

省錢 同房 女友 兩性關係 職場

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