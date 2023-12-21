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情侶月薪合計6萬買賓士！她公審男友雙親「拒贊助80萬」 網酸：一定是反串

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶想購入百萬賓士車，但女方不滿男友家人拒絕贊助頭期款，抱怨難道要叫我爸媽給嗎？圖／ingimage
情侶想購入百萬賓士車，但女方不滿男友家人拒絕贊助頭期款，抱怨難道要叫我爸媽給嗎？圖／ingimage

許多情侶買車視為人生目標之一，不過在經濟有限的情況下，需要權衡利弊做出取捨。一名女網友透露，男友最近看上逾百萬元賓士，兩人月薪合計6萬，評估還是負擔得起車貸，然而她抱怨，男方家長不願幫忙付頭期款80萬，讓她傻眼直呼「難道要叫我爸媽給嗎？」

一名女子20日於臉書社團「匿名公社」發文指出，男友想買賓士2021年推出、價值297萬的C-Class Estate運動版車款，男友月薪3萬2，自己是2萬8，能夠繳得起貸款。不過兩人開口希望男方的父母贊助頭期款80萬，卻遭到拒絕，女子傻眼反問「他爸媽竟然不給，難道要叫我爸媽給嗎？」

發文雖遭批評，但該名女子表示可以理解網友的反應，並直言大部分的人都不懂車，「因為交車後還要更換一些設備，方向盤、傳動椅子、輪子、音響那些的，所以請他們拿頭期款有什麼不對？」

話題曝光引發熱議，許多網友們直言：「可悲的品牌迷思」、「請為自己負責」、「國產車加減開啦！」、「薪資挺微薄的，就別越級打怪了」、「其實父母有什麼義務幫你們的虛榮買單呢？」、「買不起就別買了，還在那頭款要別人擔」、「梁靜茹要是聽到這個，〈勇氣〉都會唱到走音」、「沒錢就不要買那麼好的東西，自找麻煩幹嘛？」、「C300都是全額貸，然後貸7年，妳跟妳男友這樣不適合擁有」。

有人點出「買車容易養車難」、「確定以後會是妳老公嗎？確定結婚後10年不會離婚嗎？如果是我，我也不會出！」，但也有網友鼓勵「人生就是要不斷嘗試跟挑戰，人因經驗、壓力、金錢、環境而成長，加油」，還有人認為「反串！一定是反串」、「真懷疑這是真的還是假的文」。

頭期款 買車 情侶

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