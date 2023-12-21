小確幸？該負評？外帶午餐他吃到這「加料物」...網笑：真正現金回饋

現代人外食，如果遇到餐點中有「加料物」，到底是驚喜還是驚嚇？有位網友分享他的午餐小確幸，中午外帶一碗麵，吃到快見底時，竟撈到一枚50元硬幣，雖然不衛生，他也幽默自嘲「老闆可能怕我覺得太貴，想算我便宜一點」。

原po日前在臉書爆廢公社分享圖文，稱自己中午外帶一碗湯麵，沒想到當整碗麵吃到快見底時，意外發現碗裡有一枚50元硬幣，雖然知道不衛生，原po也只能苦笑稱「今日小確幸」，並幽默地表示老闆一定是想算便宜點又不好開口，於是偷偷放把錢放裡面，「果然人間處處有溫情」。

po文一出超過萬人按讚，網友笑翻，「真正的銅板美食」、「現金回饋，現省50」、「恭喜再來一碗」、「老闆好貼心，我都跟著感動了」、「佛心的老闆！祝他生意興隆！」、「幸好你有吃到見底，才沒有枉費老闆的驚喜」、「想生氣又有點開心」、「絕對不會投訴」、「這要給他一星還是五星？」。

也有網友指出食安疑慮，「這碗麵重金屬超標！但值得」、「你確定老闆只加一種料？」、「問題是細菌也吃進不少了」、「這不夠掛急診的錢」。