通勤時間極限多久？ 網曝「這時長」：再久會很痛苦

上下班通勤是許多人的惡夢，若是家裡住得離公司很遠，就得很早起而影響整天的精力。PTT網友討論，「你能接受的通勤時間極限是多久？」多數人都認為單趟一小時是極限，但還是要把薪水算進考量，若是薪水很高、公司很遠，那就可以忍受，且搭車或自行駕車需要的精神也不同，搭車還能補眠。

一名網友在PTT發文分享一則日本漫畫，漫畫中的主角每天花費一個半小時通勤、來回三小時，導致早上都睡眠不足，相比同事的住家距離公司只要二十分鐘，一早就很有精神，令他很羨慕。據統計，日本人普遍能接受通勤時間較長，雖然希望通勤能控制在半小時內，但往往都要花上更久時間。

該網友說，反觀台灣人連到巷口買飲料都得騎車，他好奇，「你能夠接受的通勤時間極限是多久呢？」

許多人認為大概是一小時並留言「騎車單趟45分鐘，大眾運輸一小時」、「我目前單趟一小時，其實就有點累了（新北-臺北）」、「台灣人1小時就不行了吧」、「1小時很極限了，因為假設9點打卡等於8點要出門，再拉長就不行了」、「起床時間起算極限一小時」、「目前來回走路+捷運90分」、「走路+大眾運輸1小時，騎車30分鐘」。

還有人留言「以前公司弄去內湖痛苦到死，後來看到公司在內湖就無視，因為公司不會因為他在內湖多給我20k以上」、「基本上超過40分鐘沒得談，累積起來的疲勞不是蓋的」、「半小時極限，再高就要爆炸」、「被擠壓造成的疲勞也很可觀，不管是肉體還是精神」、「錢給多少是第一，其次極限半小時以內」、「薪水給到位，通勤路也覺得有錢進來，就不會這麼討厭」、「日本通勤時間地鐵那個沙丁魚罐頭，對肉體和精神都是很大的折磨」。