安全到沒危機意識？她在台灣做1事被外國男友責備 網：在國外100%被偷

和不少國家相比，台灣的治安相對良好，一位女網友就發文表示，自己的外國男友平時做事謹慎，儘管她多次提到台灣算是安全，對方仍認為原PO太粗心。特別是她某次在咖啡廳辦公時，將iPad放在桌上就離開座位，讓男友為此生氣碎念，直呼「等遇到了都來不及了」。貼文發布後，也引起網友討論。

一位女網友在匿名公社上發文，表示她的外國男友平時做事很小心，甚至會謹慎到有點誇張的程度，「儘管我跟他說台灣其實蠻安全的，不用做到那麼仔細沒關係，沒有人會偷你東西，他卻覺得我這樣太粗心不可以，凡事都要小心才是」。原PO並舉例指出，男友在外吃飯時手機絕對不會放在桌上，一定會放在包包或口袋並拉起拉鍊，下樓領包裹時要把家門鎖上三道鎖，且到人多的地方包包一定要藏在外套裡。

原PO更提到，某次自己在咖啡廳工作時，將iPad放在桌上就去了廁所，沒想到男友竟對這個舉動大發雷霆，儘管她解釋咖啡廳有監視器，不怕有小偷，對方卻不領情，反而對原PO說教：「（只）是沒遇到，等遇到了都來不及了」。男友的種種行徑也讓她無奈表示：「可能我真的生活的地方太安全了，安全到我已經沒有危機意識了吧」。

貼文發布後引起網友熱議，不少人提到，和歐美國家比較台灣的確相對安全，若到國外還保持這種習慣的話，東西很容易被摸走，「歐洲人？那裡扒手真的很多，還有很多地方是會直接搶劫，妳自己多出國就知道」、「謹慎點還是好的，畢竟我朋友去歐洲，是手機拿在手上還直接被搶走⋯」、「台灣真的比起歐美國家相對安全很多，我們去歐洲都得把手機放得好好的，因為放桌上就會當著你的面把它摸走喔，台灣人會覺得傻眼，但是在國外是日常」、「很正常啊！剛到倫敦唸書時，台灣人因為錢包手機吃飯放桌上被偷機率100%！一堆人斜背包喜歡背到背後，分分鐘（馬上）被清空」。

也有網友提醒原PO在台灣還是要有危機意識，更有人分享案例，直呼「其實台灣沒有想像中安全」，「妳沒遇過，不代表真的安全成這樣，等東西掉了再來報警沒有比較省事」、「他是對的，台灣其實沒有這麼安全。連掛在機車上的東西被偷的也不少，何況一看就知道是高價品的」、「台灣治安的確不錯，但是貪小便宜的人滿多的，常看到有人抱怨，掛在機車上的安全帽、抹布、飲料還是便當午晚餐之類的物品被拿走，所以個人貴重的物品還是小心點比較好」、「我用麥當勞的紙袋裝狗屎放在機車掛勾上，去7-11取貨而已，出來就被偷了」。