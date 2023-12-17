不只酸菜加爆！三商巧福超划算「免費隱藏服務」曝光 網驚：現在才知道

image source:翻攝FB／三商巧福 Always tasty, always for you

文／姜雅馨

台灣牛肉麵連鎖店家「三商巧福」是許多人從小吃到大的美食，創立至今已邁入第40年，除了原汁牛肉麵令人念念不忘，酸菜還可以根據個人喜好免費添加，也成為三商巧福在業界屹立不搖的重要原因。

近日有消費者發現三商巧福不僅能添加酸菜，還有其他誘人免費服務，消息曝光後也引發網友熱烈討論。

三商巧福不只能免費加酸菜！網曝「湯也能免費加」：現在才知道

一名網友在PTT八卦版以「驚！三商巧福可以免費加湯！」為題發文，原PO指出前往三商巧福品嚐特價95元的牛肉麵，認為品質是台灣牛肉麵及格線，後來也意外發現有人吃到一半端碗去給店員，沒想到店員直接幫他免費加湯，讓原PO驚訝直呼，「所以這個好喝的牛肉湯可以一直喝咩？有沒有人跟我一樣現在才知道？」

對此有網友紛紛表示，「一直都可以啊」、「你愛喝多少都給你喝」、「湯真的好喝」、「湯一開始喝是真的好喝，後面回家都要喝茶」、「丸龜：真巧，我也是」，也有人加碼其他免費服務，「太燙、太熱、太辣時還可以加冰塊降溫」。

還有人對於三商巧福鹹菜罐消失指出，「鹹菜罐不見了，我難過」、「沒有鹹菜罐了？那去三商巧福就失去意義了」，但有內行網友回應，「沒有鹹菜罐啊，因為放在鐵箱子裡面，就拿筷子的地方有附碟子讓你裝」。

▲三商巧福不只可以免費加酸菜，有網友表示就連湯頭喝完也可以請店員免費補充。

image source:翻攝FB／三商巧福 Always tasty, always for you

三商巧福近一年哪些話題受到關注？昔日免費加麵加蛋、撕色票勾起鄉民美好回憶

那麼三商巧福最近受到關注的話題還有哪些呢？從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看三商巧福近一年聲量趨勢，2022年12月31日三商巧福公告因原物料持續上漲，自2023年1月6日起部分商品售價將會進行調整，部分網友哀嚎「丼飯已經漲到不想去吃了...」、「以前牛肉麵1碗才50元...」，但也有人表達贊同，「工資漲當然什麼都漲，老闆又不是做慈善事業的」、「支持！為了酸菜」，網路聲量累積1,472筆。

2023年6月8日，百萬YouTuber蔡阿嘎因「拜託千萬別吃！日本5家超難吃的連鎖地雷店」被炎上，有PTT鄉民透露被日本朋友嫌三商巧福不好吃，形容「牛肉麵是台灣的拉麵」，掀起網友熱議，網路聲量累積1,713筆。

2023年12月13日，三商巧福適逢40週年慶，在12月12日至12月20日推出原汁牛肉麵、紅燒排骨飯特價95元優惠，身分證號碼固定連續數字「40」的民眾，攜帶身分證明文件至三商巧福門市，購買任一主餐即可免費獲得原價50元滷排骨。

此外，也有其他網友表示三商巧福可以免費加湯、加酸菜，甚至曾經可以免費加麵、加蛋，「吃得超撐才100初的樣子」，PTT鄉民紛紛回應「酸菜才是本體」、「以前海帶芽湯包隨便拿」、「還有整顆滷蛋，麵吃完飽到一個不行」、「更早之前還可以加蛋不用錢」、「價格我是真的忘記了，但確定可以加湯加麵，我都跟一群國中同學去吃」、「記得十年前還有免費加麵，縣市差別？」，但也有人表示「現在能加麵，要20元，95元加麵吃超飽」、「我只記得酸菜無限加」、「湯有加過但是麵就沒有」、「依點餐內容會撕各種顏色的票給你的年代，就沒有加湯加麵，但有大碗，最後吃大碗牛肉麵是80塊」，網路聲量累積460筆。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看三商巧福近一年探索概念，也能發現除了三商巧福40週年推出「原汁牛肉麵」、「紅燒排骨飯」特價95元優惠，三商巧福的標語「是你的是我的三商巧福」也令人印象深刻，近期拿坡里與三商巧福特別聯名推出中西合併「原汁牛肉麵披薩」，更是掀起消費者極大關注。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年12月14日至2023年12月13日。