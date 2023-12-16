台灣慘輸韓國？網曝剩「1產業」在撐 全場認同：早就不放眼裡

台灣自2005年後，人均GDP就被韓國超車，多年努力後，在2022年逆轉韓國。最近有網友發文，表示台灣目前只有半導體在撐薪水，韓國不僅有電子業，娛樂業更是世界等級，產業很多元，各個都發展得不錯，好奇沒人發現韓國跟台灣已經是不同檔次嗎？引起網熱議。

網友在PTT發文指出，台灣目前只有半導體在撐薪水，其他產業都蠻慘的，金融業遠遠落後，香港、新加坡、日本。反觀韓國，不僅有電子業，娛樂業更是世界等級，已經打入好萊塢娛樂圈，汽車也做得不錯，火車還能外銷，美妝也很強。原po認為韓國產業多元，各個都發展得不錯，直說「沒人發現韓國跟台灣已經是不同檔次了嗎？」

不少網友熱議留言，「你少了軍工業」、「早就」、「還有醫藥生技產業」、「早就是了，一直在講好想贏韓國的那時，韓國早就已經不把台灣放在眼裡」、「你現在才發現？」、「真的樣樣台灣努力也追不上」、「台灣已經被壓在地上揍至少20年了啦」。

但也有人認為，「韓國財閥制度人民很痛苦的，沒進大公司一輩子廢了，所以很多人靠比特幣跟槓桿投資拚翻身」、「韓國是光彩的很光彩，黯淡的很黯淡，娛樂行銷確實世界第一 但其他不好說」、「韓國只有財閥獨大，台灣有強大的中小企業」、「我認為韓國唯一贏台灣的只有泡麵」、「是台灣屌虐韓國吧…」。

經濟部統計處今年發布「當前經濟情勢概況」報告指出，台灣近五年經濟增速較南韓快，2022年人均GDP也是近十年來首度超過南韓，台灣製造業在GDP占比逐年提升，側重在電子及精密儀器；相反南韓下滑2.2個百分點，產業分布也較為分散。