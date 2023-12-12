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熱心幫撿手機送警局 因1行徑被告「偷竊」崩潰：社會怎麼了？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的老公在路上拾獲手機，送到警察局後，反被失主告「偷竊」。圖片來源／ingimage
一名網友的老公在路上拾獲手機，送到警察局後，反被失主告「偷竊」。圖片來源／ingimage

許多熱心人士在路上拾獲遺失物時，會馬上送到警察局，不過日前有一名女網友控訴，她老公在娃娃機店撿到一支手機，因為下午要上班，來不及拿到警局，隔天一早送往派出所後，被失主反告「偷竊」，讓她崩潰詢問「現在社會到底是怎麼了？」

一名網友在「爆料公社」發文表示，前兩天中午老公在娃娃機店拾獲一支手機，因為他下午要上班，所以隔天一早才送去派出所，後來失主中午去報案遺失手機，警方告知「已有人送到派出所」，並讓失主領回，沒想到失主卻堅持要告老公「偷竊」。

原PO難過表示「警察調出監視器，清楚照到是我老公撿到的，但失主還要提告偷竊，搞得現在我們要去做筆錄、跑地檢，現在社會到底是怎麼了？」

對此，網友回應「不能說你老公做錯，但沒有做得很對，不該亂撿東西，如果撿了不能馬上送警察局，也就不要撿。因為你老公撿了手機，但是隔天才送，就是有疑似想佔為所有的可能」、「有可能失主回頭找，結果找不到，如果當下無法送警察局就別撿，不然很容易出事」、「我現在在路上看到有人掉東西，都轉身就走，能離多遠就多遠」、「沒辦法當下送去警局，就報警叫警察來拿」、「我都直接踢到水溝裡面」、「提告是每個人的權利，但誣告很難成立，此事有前因後果，所以很難告成，現在這個社會只能眼不見為淨了」、「等法院判決不處分裁決書後，向法院提誣告」。

失主 偷竊 手機

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