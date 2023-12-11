聽新聞
test
0:00 / 0:00
2024春假只放7天！他對比前兩年直嘆「太可悲」 全場轟：不補班又嫌假少
2023即將結束，春節倒數2個月，不少民眾已經在安排連假出遊計畫。不過有名網友抱怨，2024年假只放7天，但2022和2023年分別放了9天和10天，讓他大嘆「也太可悲了吧」。文章一出，引發網友對「補班放假」的熱烈討論。
原PO在PTT以「沒人發現今年的年假特別短嗎？」為題發文指出，他在計劃年假活動時，猛然發現年假竟然只有7天，雖然可以自行請假多放幾天，但還是覺得春節年假只有一週「太可悲」。原PO也貼出2022與2023年的行事曆作比較，哀怨表示這次年假直接少3天。
貼文引發網友熱議，「傻眼！也太短了吧」、「慘，過年可以玩的時間變少了」、「年初不是有一堆人在抱怨連假太多嗎」、「放那麽多天其實很無聊」、「這天數還好，之前放太久」。也有人認為原PO嫌假少可以自行請假，「不會自己請特休喔」、「要多休自己請特休，我才不想星期六補班」。
不少網友回想起今年的補班地獄，引發國人強烈反彈，紛紛表示，「不補班後，連續假期變少又要哭」、「補班意見一堆，不補又嫌假少」、「補班補到心累，乾脆不要放自己請就好」。但也有人覺得政府應該彈性放連假，「吵補班就是要求直接放」、「我支持彈性放連假，不想補班」。
2024年春節假期為2月8日至2月14日共7天，而2月17日（周六）則需補班。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言