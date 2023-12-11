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2024春假只放7天！他對比前兩年直嘆「太可悲」 全場轟：不補班又嫌假少

聯合新聞網／ 綜合報導

一名網友感嘆2024年春節只有7天「太可悲」（紅框處），引發網友熱議。圖擷自行政院人事行政總處
一名網友感嘆2024年春節只有7天「太可悲」（紅框處），引發網友熱議。圖擷自行政院人事行政總處

2023即將結束，春節倒數2個月，不少民眾已經在安排連假出遊計畫。不過有名網友抱怨，2024年假只放7天，但2022和2023年分別放了9天和10天，讓他大嘆「也太可悲了吧」。文章一出，引發網友對「補班放假」的熱烈討論。

原PO在PTT以「沒人發現今年的年假特別短嗎？」為題發文指出，他在計劃年假活動時，猛然發現年假竟然只有7天，雖然可以自行請假多放幾天，但還是覺得春節年假只有一週「太可悲」。原PO也貼出2022與2023年的行事曆作比較，哀怨表示這次年假直接少3天。

貼文引發網友熱議，「傻眼！也太短了吧」、「慘，過年可以玩的時間變少了」、「年初不是有一堆人在抱怨連假太多嗎」、「放那麽多天其實很無聊」、「這天數還好，之前放太久」。也有人認為原PO嫌假少可以自行請假，「不會自己請特休喔」、「要多休自己請特休，我才不想星期六補班」。

不少網友回想起今年的補班地獄，引發國人強烈反彈，紛紛表示，「不補班後，連續假期變少又要哭」、「補班意見一堆，不補又嫌假少」、「補班補到心累，乾脆不要放自己請就好」。但也有人覺得政府應該彈性放連假，「吵補班就是要求直接放」、「我支持彈性放連假，不想補班」。

2024年春節假期為2月8日至2月14日共7天，而2月17日（周六）則需補班。

春節 補班日 連假

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