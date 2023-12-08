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女幫男友「蝦皮商城」網購到假貨鞋氣炸 網勸：真心不推蝦皮

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友趁男友生日前先把要送他的生日禮物買好，於是網購一雙他很想要的運動鞋，結果寄來的是假貨，還立刻被賣家封鎖。圖為鞋盒。圖擷自Dcard
女網友趁男友生日前先把要送他的生日禮物買好，於是網購一雙他很想要的運動鞋，結果寄來的是假貨，還立刻被賣家封鎖。圖為鞋盒。圖擷自Dcard

台灣曾有「仿冒王國」的稱號，在政府透過具體的立法、自律、宣導行動，仿冒的情形確已明顯改善，現在幾乎沒有廠商在仿冒，而中國大陸繼台灣之後成為「山寨王國」。有一位女網友在Dcard 發文表示，趁男友生日前先把要送他的生日禮物買好，於是網購一雙他很想要的運動鞋，結果寄來的是假貨，還立刻被賣家封鎖，原PO整個人氣炸。

原PO文中提到，這一雙假貨鞋是從「蝦皮商城」網購的，下單前也確認賣家評價很高，應該沒問題就買了，沒想到寄來的卻是假貨，還立刻被賣家封鎖。原PO也有請教對球鞋很有研究的好朋友，好友還教她要怎麼分辨真假，也事先幫她確認過。

原PO超怕買到假貨，因為朋友中不只網購買到假貨，在門市也買過假的，如果「送出去是假的，肯定跟男友分手」，為此懂鞋的好友還特別教她幾招辨識方式，像是先看鞋盒的顏色、接著是鞋盒內的logo、最後檢查鞋底的膠。

原PO收到鞋子後，打開看鞋盒，一股很刺鼻的化學味道湧上來，請朋友幫忙看後指出「鞋盒的顏色覺得怪怪的，鞋底的膠，字體印刷很奇怪」，原PO立刻意識到，還是「買到一雙假貨鞋了」，真的氣炸了。原PO還分享幾張照片，以證明所言不假。

網友們看完貼文後，有人直接酸說，「蝦皮，算了吧！momo也都有賣假的了」、「這一雙不便宜欸，竟然買到假的」，有網友說「那妳得告訴我真的是長怎樣呀，不是覺得怪就是假」、「要看是哪種門市吧！有些是代購開的，那就不保證100%正品」，也有人建議說「妳找官方開的或ABC MART那種就沒疑慮了啊」、「推你去AREA 02買，不會有假鞋」。

有更多的人分享自己經驗勸說，有些網購平台假貨多不要碰，「真心不推在蝦皮上買超過1000元以上的東西」、「蝦皮買鞋最瞎，網路之前買過雙A Amazon、area02沒事，怕的話就實體店面吧」、「有些假鞋的細節其實拿真鞋一比還滿明顯的，但首先要有真鞋XD」、「我之前找代購，看評價很高，也有實體店面，結果也是買到一雙假的，一雙價格又不便宜」。

女網友趁男友生日前先把要送他的生日禮物買好，於是網購一雙他很想要的運動鞋，結果寄來的是假貨，還立刻被賣家封鎖。圖為鞋底標籤。圖擷自Dcard
女網友趁男友生日前先把要送他的生日禮物買好，於是網購一雙他很想要的運動鞋，結果寄來的是假貨，還立刻被賣家封鎖。圖為鞋底標籤。圖擷自Dcard

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