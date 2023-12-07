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台灣日貨分店多讓日本遊客沒出國感？ 專家分析：台需增加附加價值

聯合新聞網／ 綜合報導
全台最大唐吉訶德「DON DON DONKI」在高雄大立百貨開幕。聯合報系記者劉學聖／攝影
全台最大唐吉訶德「DON DON DONKI」在高雄大立百貨開幕。聯合報系記者劉學聖／攝影

全球新冠疫情減緩，各國陸續解封後，掀起一波旅遊潮，除了國人到世界各地體驗當地風土人情外，也有不少外國人選擇來台灣旅遊。有網友在PTT發文指出，日本人來台灣旅遊買東西時，看到一堆日本品牌的服飾店、用餐時也是一堆日本店的海外分店，會不會讓來台灣旅遊的日本人誤認是沒出國而是在日本當地旅遊？

原po文中表示，日本遊客來台旅遊要買衣服時，看到一堆像MUJI （無印良品）、UNIQLO（優衣庫）等日本服飾店，要用餐時也發現一堆日式燒肉店、拉麵店、串燒店、壽司的海外分店，想買當地土產雜貨時，看到的是DON DON DONKI（唐吉軻德）、三井集團LALA PROT、三井OUTLET，眼前所見近似日本當地街景，感覺不像在異地旅遊，原po想問這樣的時空感覺會不會錯亂？

無印良品。路透社
無印良品。路透社

不少網友留言表示有同感，「會，而且日幣貶值感覺更貴，錢很難用」、「所以日本人都不來了，東西還比較貴」、「發現日本的東西日幣當台幣賣，會嚇死吧」、「美食街整條都是日本品牌，看了也很傻眼」，但有人反駁說，「不會，落後的街景跟濕熱的天氣都在提醒他們」、「不會，機場的霉味就提醒他們到了台灣」、「但喜歡昭和風的會喜歡台灣」、「日本人來台灣是想體驗昭和感啊」、「因為台灣沒什麼進步很昭和」。

也有網友提醒是台灣的交通讓人卻步，「台灣的物價和交通很讓人勸退吧」、「在台灣走路要很小心，車是不禮讓人的」、「被按喇叭，看到騎樓停滿機車，還會覺得在日本嗎？」、「亂竄的摩托車就嚇死了，錯亂個屁」。

根據「換日線」報導，一位在台灣居住10年日本人所寫的評析指出，日本來台灣旅客人數變少不是因為「『日圓貶值不出國』，只是更多人改去韓國了」，雖然日本出國的旅客確實較疫情前降低，「但來台旅客的減少、卻比其他很多國家來得更嚴重」。

文中他指出台灣旅遊不再吸引人的原因是「旅費太高、CP值偏低」，他分析台灣需「『增加附加價值』，比一直宣傳『Ｂ級美食』更重要」，他認為「台灣想吸引日本觀光客回流，現在最需要做的事情，就是形塑出一個更清楚的『品牌印象』」，台灣需要給人一個「不廉價」的印象。

日月潭 無印良品

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