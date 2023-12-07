曾格爾家被法拍 名律師開戰：拿宋徽宗瓷器來擋不好嗎？
「登山女神」曾格爾因去(2022)年與富商陳坤保相約泡湯，遭陳妻岳啟儒發現兩人曖昧對話紀錄，提侵權行為損害賠償訴訟，告曾格爾侵害配偶權，士林地方法院民事庭判決曾格爾需賠償30萬元。律師李怡貞近日在法拍網站上發現，曾格爾的父親曾國良疑似經濟狀況不善，未給付票款，曾家在台北市信義區原擁有的「世貿新城」被傳出法拍，讓她在臉書發文猛酸：「還好嗎？珍藏的宋徽宗瓷器拿一兩個來擋不好嗎？」。
律師李怡貞由於在曾格爾與富商發生婚外情事件中，遭曾格爾批評，究竟有什麼資格當律師？這回卻發現曾家房子要被法拍，讓她發文猛酸：「還好嗎？珍藏的宋徽宗瓷器拿一兩個來擋不好嗎？」。
據了解，61歲、曾格爾的父親曾國良，為了幫女兒募資登山，曾經在受訪時表示，自己在苗栗高鐵六路有一間「宣和堂北宋汝窯美術館」，自稱珍藏200多件北宋青瓷之首汝窯，藏品似乎還勝過於台北故宮博物院的22件汝窯展品。
而此次遭法拍的「世貿新城」，由於緊鄰101，地段相當好，號稱是台北市內的「最貴軍宅」。總坪數約50.44坪，目前一拍底價為4500萬元，但有房仲業者透露，這間法拍屋由於尚未點交，因此流標機會相當大，預估在明(2024)年1月會進入2拍，底價也會降為3600萬元。
李怡貞還在留言區補充稱：「房子不點交，登山女神，可能送神難吧，一層兩戶我喜歡捏，位置也不錯，祝福流標喔！」並認為曾家被法拍此事恐怕暗藏貓膩，或許還有外界不知的經濟危機，「可能比碧潭還有故事」。
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