南投旅遊請民宿代訂4000元大餐 打開超傻眼：像菜市場買的

許多民眾在國內旅遊時，會請民宿代訂餐點，不過近日就有一名網友分享，他到南投魚池旅遊，請民宿老闆代訂一桌4000元的餐，沒想到拿到餐點後，讓他超傻眼，引發眾人討論。

原PO在「爆料公社」發文表示，前幾天到南投玩，入住了一間位在魚池鄉的渡假山莊。因為有需要用餐，便請老闆代訂一桌4000元的餐，結果拿到餐點後，菜色和份量讓他超傻眼，貼出照片表示，「請大家看看4000元的菜色」。

照片中，能看到一袋白飯、一隻手扒雞、一碗湯以及十一道菜，並且都裝在紙碗和紙盒中，看起來就像從一般自助餐店打包、外帶回來一樣，實在不像要花4000元才能吃到的餐點。

貼文引發熱烈討論，許多網友也覺得太誇張，「真是悲劇」、「路邊攤的菜色」、「看起來很像去菜市場買的方便料理」、「隔壁桌吃剩的吧」、「這不是去自助餐打包的嗎」、「自己去外面吃一樣的也不用1000」、「不談菜色，單單量似乎少了很多，能吃飽嗎」、「店家賺太凶了吧」、「有需要搶錢搶到這樣嗎」。

不少網友更酸溜溜地表示，「果然有錢人才能留在國內旅遊」、「如果在國內是這種花銷，出去玩會便宜很多」、「國旅就是躺著賺」。但也有人認為，是盛裝容器的問題，「你每碗拿盤子倒出來就知道」、「是擺盤的問題」、「紙類餐盒又容易因熱產生水氣，而影響口感，所以菜色本身再好，也會大大降低印象分數」。