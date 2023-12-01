超商店員曝奧客日常 網笑：要讓孩子去打工磨練！

台灣超商有多元化服務，超商店員被許多人笑稱是「神人級職業」，日前一位年資17年的超商店員曝「奧客日常」，像是到超商後要求店員幫忙泡泡麵、想要聲控店員幫忙拿東西、把超商當自己家，不結帳就想喝飲料。許多網友看了直呼「以後一定要讓小孩去超商打工，磨練他的心性」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，很多奧客一進超商就看不懂字，活動寫「同商品買一送一」，他們卻拿了不同商品，或是詢問他「超商可以泡泡麵嗎？」他回應「可以，你後面有熱水機」，奧客卻要求「你幫我用」，然後還走到用餐區坐好，等店員送上泡麵。

原PO表示，不僅如此，還有很多奧客喜歡聲控店員，直接告訴店員自己要什麼，就等著結帳，或是認為店員會知道自己要什麼，所以都用指的告訴店員，不直接說商品名。

還有客人直接「進超商當回家」，直接開冰箱拿飲料喝，再搭配一份報紙坐在用餐區閱覽，原PO好意提醒「我們店內商品未結帳不提供使用」，客人卻回「我又不是不結帳」，或者當客人看到他們店家未提供洗手間時，馬上罵「爛店沒提供廁所」。

文章曝光後，許多網友同情表示「真的是辛苦你了」、「很多人把服務業員工當作只服務個人，會做這些行為的人通常沒有同理心」、「我以後一定要讓小孩去超商打工，讓他磨練心性」、「奧客那麼多，真心佩服做服務業的」、「我每個做超商的朋友都常常抱怨一堆白痴」。