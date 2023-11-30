男將客家小炒換上等食材稱大炒？ 網答：這沒資格叫客家菜

客家人的節省由來有自，客家小炒為傳統客家菜餚中「四炆四炒」之一，更是在臺灣常見的菜餚之一，有一位男網友在PTT「問卦」貼文表示，客家小炒的食材有豬肉絲、魷魚、芹菜、豆乾和蔥段等一些便宜常見的材料，如果改變食材內容，可以稱做客家大炒嗎？馬上有人回應說，「不夠客家，就是大炒」啦！

原PO文中說，客家小炒是傳統客家菜餚，由豬肉絲、魷魚、芹菜等材料組成，如果用同樣的配料調味，但把材料換成干貝、海鮮、牛柳和伊比利豬肉絲等上等食材，「做個客家大炒，這樣有沒有搞頭？」

網友們看完貼文，馬上就回應留言指出錯誤說「你少了魷魚乾，這東西可便宜可貴」，有人說，「不夠客家，就是大炒」、「就客家了，怎麼大炒？」、「 客家人小等於大，節省呐！」、「便宜的材料，但一份賣150元」。有網友說，「不夠客家沒資格叫客家菜」、「大...感覺很浮誇，可以改成閩南大炒」。

何謂客家小炒，根據維基百科表示，它為傳統客家菜餚中的「四炆四炒」之一，其亦是在臺灣常見的菜餚之一。它在傳統上所使用的食材有五花肉、豆乾、魷魚、芫荽、芹菜、蔥、醬油。而在現代，亦有人加入蝦、紅辣椒、綠辣椒等提味，風味更勝以往，且各家有各自獨特的風味。