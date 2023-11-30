《孤獨的美食家》要出台灣篇？網驚見「五郎大叔」松重豐現身饒河夜市
知名長壽日劇《孤獨的美食家》迄今為止已拍了11年，昨日有台灣網友發現男主角松重豐，似乎出現在台北市的饒河夜市，由於西裝筆挺的模樣在夜市擺攤中十分吸晴，被網友拍下在PTT網站上引起熱議，也引發《孤獨的美食家》是否正在籌畫「台灣篇」的可能性。
原PO以「那個配白飯的傢伙疑似出現在台灣！」為標題，在PTT網站附上松重豐近日現身饒河夜市情景。隨圖並表示：「那個曾經來過台灣吃的男人疑似又出現在台灣了，這次是出現在饒河夜市，從照片裡看起來是像人啦」。
因為松重豐自49歲演到步入花甲之年，一度傳出因為腸胃不適，無法再忍受這樣大吃大喝的生活，讓這名早被稱為戲中主角「井之頭五郎」的「五郎大叔」快撐不下去，也讓製作單位一度面臨換角或停播的處境。這回再度出現在台北市知名夜市攤販前，動起筷子大啖台灣的米粉湯，似乎也證實了《孤獨的美食家》仍在開拍中，並未停播。
網友見文紛紛留言：「應該是吧！有大麥克風」、「不是說不拍了嗎？」、「就是他自己」、「苦澀的掙扎」、「委屈他了，來台灣只能吃夜市」、「大叔前陣子身體不舒服不知道好點沒」，還有人討論起松重豐上回來台錄影的那間店似乎已關門大吉，有網友也熱議「五郎大叔」的身高，認為188公分的他，穿上皮鞋應該有190公分了。
不少網友聚焦在《孤獨的美食家》是否正在籌畫「台灣篇」的可能性。有人詢問：「孤獨的美食家之前有出過海外篇嗎？」、「要出新的了嗎？」、「應該是新的台灣篇？」，還有人表示：「明明已經吃不下了，怎麼看著看著又餓了？」。
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