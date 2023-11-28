比悲傷還要悲傷的單子…戶頭顯示僅剩46元 網哭：最痛苦是剩下99元領不出來

現在到處都設有ATM提款機，方便民眾提款、匯款，在交易完成後，系統會列印出一張明細表。日前有一名網友發文表示，在ATM提款機旁發現有一張交易明細表，顯示餘額僅剩下46元，引發網友熱議，驚呼「月底吃土了」。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示，「我以為是炫耀，想說那麼囂張放在這裡」，從照片中可見，有人將ATM交易後的明細表遺留在提款機上，讓原PO一時誤以為是有人想要炫耀存款，結果仔細一瞧，才發現餘額僅剩下46元，讓原PO大感意外。

照片一出，網友們議論紛紛，大多數人認為「小小的一張紙，看到大大的絕望」、「比悲傷還要悲傷的單子」、「名符其實的用六位數的密碼守護兩位數的存款」、「最痛苦的是剩下99元，領不出來」、「這也是一種炫耀，畢竟能窮成這樣也不容易」、「我去領錢不是怕人看到我的密碼，而是怕人看到我的餘額」。

有同樣經驗的網友看了深表同感，表示「我曾經看過600多萬的」、「我看過千萬的，一個穿著很簡單配藍白拖的阿北」、「我好幾次不小心看到開雙b和賓士的提完款89年輕人，戶頭餘額也都很驚喜」、「我曾經在提款機上看到有人放戶頭餘額七百萬的明細表，那才是炫耀（害我當天心情好差）」。