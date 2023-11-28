快訊

日本「鋼鐵香蕉」全球熱銷！民眾困惑怎麼用 答案揭曉：就是那麼單純

快更新！LINE編輯圖片歪斜變形Bug 新版本拖2個月終於改善

最新民調出爐！賴蕭配、侯康配「差距不到1個百分點」 柯盈配1成8墊底

比悲傷還要悲傷的單子…戶頭顯示僅剩46元 網哭：最痛苦是剩下99元領不出來

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友表示，在ATM提款機旁發現有一張交易明細表。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」
有一名網友表示，在ATM提款機旁發現有一張交易明細表。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」

現在到處都設有ATM提款機，方便民眾提款、匯款，在交易完成後，系統會列印出一張明細表。日前有一名網友發文表示，在ATM提款機旁發現有一張交易明細表，顯示餘額僅剩下46元，引發網友熱議，驚呼「月底吃土了」。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示，「我以為是炫耀，想說那麼囂張放在這裡」，從照片中可見，有人將ATM交易後的明細表遺留在提款機上，讓原PO一時誤以為是有人想要炫耀存款，結果仔細一瞧，才發現餘額僅剩下46元，讓原PO大感意外。

照片一出，網友們議論紛紛，大多數人認為「小小的一張紙，看到大大的絕望」、「比悲傷還要悲傷的單子」、「名符其實的用六位數的密碼守護兩位數的存款」、「最痛苦的是剩下99元，領不出來」、「這也是一種炫耀，畢竟能窮成這樣也不容易」、「我去領錢不是怕人看到我的密碼，而是怕人看到我的餘額」。

有同樣經驗的網友看了深表同感，表示「我曾經看過600多萬的」、「我看過千萬的，一個穿著很簡單配藍白拖的阿北」、「我好幾次不小心看到開雙b和賓士的提完款89年輕人，戶頭餘額也都很驚喜」、「我曾經在提款機上看到有人放戶頭餘額七百萬的明細表，那才是炫耀（害我當天心情好差）」。

ATM 提款機 餘額

延伸閱讀

長榮空姐拉著Rimowa站在華航櫃檯前「安捏咁好？」網解：坐同行飛機有特價

竹科黃金單身漢病逝…出現同性配偶分遺產家屬嚇傻 網：不同意也沒有用

準婆婆問她「月給姑叔多少零用錢？」 網喊：那還要嫁嗎？

好個隱藏版薯包！好市多買洋芋片打開只有「2片」 網群笑：吃了個寂寞

相關新聞

比悲傷還要悲傷的單子…戶頭顯示僅剩46元 網哭：最痛苦是剩下99元領不出來

現在到處都設有ATM提款機，方便民眾提款、匯款，在交易完成後，系統會列印出一張明細表。日前有一名網友發文表示，在ATM提款機旁發現有一張交易明細表，顯示餘額僅剩下46元，引發網友熱議，驚呼「可能是想說 我「死了(46)」。

噁！搭火車驚見「一雙黑腳」 他揭真身竟是尼姑：以為是新物種

搭火車時，有時會遇到一些沒公德心的乘客，一名網友分享自己在火車上，抬頭居然看見一雙「超髒黑腳」，靠在前面椅背上，十分不雅觀及不衛生，嚇得他以為「是什麼新物種」，引起網友熱烈討論。

北部輸慘？南部小吃普遍好吃 內行曝「6大關鍵」：都是多年好店

百萬網紅「Cheap」在臉書不慎說出了「我竟然看到有人說『我們牛肉湯不輸日本A5和牛』」，被解讀成認為台南牛肉湯不好，引發大批論戰。有網友指出，台南人說自己不不屑米其林，但卻又自己選拔台南米其林美食，認為「台南人好像認為他們小吃天下第一」，有內行人指出有六大原因「南部小吃普遍比較好吃是真的」。

東京自由行5天！她怨旅伴「2行為超雷」過來人打臉：根本100分

出國選擇自由行的話，慎選旅伴是相當重要的一件事。最近有一名網友和朋友剛從東京五天四夜玩回來，但她抱怨，事前準備都是自己處理，到了日本當地，朋友也只是一個毫無功能的人，在旁邊看卻沒有任何舉動，她好奇是自己忍受度太低，於是問大家「這樣的旅伴算雷嗎？」，引起網友熱議。

停婦幼車位！休旅遭夾「我就是無恥」紙條 網笑了：下次放大張一點

台灣各地常發生停車一位難尋困境，為打造友善親子環境，政府機構、車站及觀光景區等停車場都設有婦幼專用停車格，但過去常發生不符資格者占用情況。近日有網友就捕捉到一台停在婦幼停車位的休旅車，因疑似違規停車，被人用雨刷夾了一張「我就是無恥」字條，引發熱議。

半夜傳訊問機票遭業務瘋狂飆罵 她道歉11次：犯滔天大罪？

許多民眾出國旅遊時，習慣請旅行社協助訂購機票與住宿。日前，有女網友在「爆料公社」表示，她在半夜12點29分，用LINE傳訊息給旅行社業務，想詢問關於機票的問題，卻被對方瘋狂飆罵，讓她委屈嘆「我有犯滔天大罪？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。