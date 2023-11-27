噁！搭火車驚見「一雙黑腳」 他揭真身竟是尼姑：以為是新物種

搭火車時，有時會遇到一些沒公德心的乘客，一名網友分享自己在火車上，抬頭居然看見一雙「超髒黑腳」，靠在前面椅背上，十分不雅觀及不衛生，嚇得他以為「是什麼新物種」，引起網友熱烈討論。

原PO在Facebook社團「路上觀察學院」發文表示，自己搭火車時，目睹噁心畫面。照片中可以看到，一名乘客將鞋子脫掉，光著腳將雙腳放在前方座位的椅背上，更令人感到不舒服的是，這雙腳多處沾滿泥巴，看起來十分不衛生，讓原PO好傻眼，「遠看還以為這是什麼新物種」。

許多網友紛紛表示這個行為太誇張，「看起來很像腐屍的腳」、「超級噁爛」、「腳好黑」、「流浪漢嗎」、「好髒的腳喔」、「真的好噁，這個腳是殭屍嗎」、「沒水準的人」、「坐他前面的人怎麼辦⋯⋯」、「公共場所的公德心蕩然無存」、「坐火車還是帶個酒精好了，傻眼」。

有網友立刻在路上巧遇這名黑腳乘客。圖／翻攝自Facebook

貼文也釣出許多同車廂的乘客，公開這名光腳乘客的照片，才發現原來是名「僧侶」，讓不少網友感到驚訝，「很難連結在一起就是他的腳」、「佛祖也頭痛的野尼姑」、「真的出家人不會這麼沒水準」、「那腳以為行腳僧欸，但那德性，應該之前修的都沒用，要重修」。