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撿到皮夾送警局竟被告 失主現身曝「提告苦衷」反被罵爆

聯合新聞網／ 綜合報導
網友撿到皮夾送警局卻被告。圖／Ingimage
網友撿到皮夾送警局卻被告。圖／Ingimage

拾金不昧是美德，在路邊見到遺失物送交到警察局，對失主而言也是一大善舉。想不到近日一名網友撿到一個皮夾，送交警局後竟接到警方電話，表示失主要向他提告，理由是皮夾內容物有遺失，他傻眼直呼心寒。提告人也現身留言，因為遺失現金信用卡、護身符等，讓他「沒辦法不提告」，不過一番解釋仍無法讓其他人買帳。

一名網友在臉書社團汐止集團發文表示，他22日下班在路邊撿到一個皮夾，皮夾內有多張證件以及1000元台幣，他將皮夾送交警局，想不到隔天警察致電給他，並表示，失主說少了1000塊、要吿撿到的人。

其他網友留言「難怪禮運大同篇裏面不是說撿到東西送警局，他是說路不拾遺，就是路上看到有人掉東西，不會有人去撿起來，這樣才是世界大同啊」、「現在想要好心幫忙時都要先想想，怕後面會遇到更多問題，只能視而不見」、「支持樓主誣告告起來」、「真的好心沒好報、公親變事主」、「真懂浪費社會資源，只能給87分」、「現在撿到都直接丟郵桶，省得麻煩，還得到心酸，這年代好人活不久」。

皮夾主人也現身留言，他表示，共遺失2100元、信用卡、行照、餐券、兩個護身符、數張集點卡，「重要的是我的護身符，那是我生前的媽媽求的，那對我來說很重要，我提告求償的內容，只希望我遺失的東西能夠拿回來而已，根本沒有獅子大開口，那裡沒有公共監視器，我的行車記錄器也沒有記錄到，那我還能做什麼？提告，這是我唯一能想到的方法」。

皮夾主人說，「我剛剛已經和版主通過電話，了解拾獲的過程了，晚一點我會去撤銷告訴，我覺得在那個當下我能做的只有提告，沒有辦法」。發文網友則表示，「對方已經messeage給我說撤告了，也跟我道歉，雖然我記得侵佔好像是公訴罪，不過目前就是這樣，希望不必麻煩到要請假上法院之類的就好了」。

但多數網友仍無法接受皮夾主人的說法，紛紛留言「提告除了造成拾得人的困擾以外有什麼意義？撿到你東西的人真衰小」、「對方幫你撿到送警局而已，你哪裡沒辦法而需要到告對方這種程度？請警方聯絡一下對方就好了吧？自己東西不見你自己的問題，你要大家有同理心，誰來同理拾獲者？」、「真的要偷也不會那麼好心幫你送警察局了，偷完直接丟水溝不是誰都找不到了嗎？」

汐止 提告 失主

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