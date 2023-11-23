快訊

充氣彈跳床突爆炸！3歲女童飛逾10米高「爆頭慘死」 樂園老闆下場出爐

習近平無攻台時間表？蕭美琴：希望是真心誠意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太白目？她靠櫃試妝1舉動惹怒櫃姐 內行人曝關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
網友透露，自己向熟識的櫃姐詢問蝦皮上的通路是否為官方開設，卻被對方怒酸「很過分」。示意圖／ingimage
網友透露，自己向熟識的櫃姐詢問蝦皮上的通路是否為官方開設，卻被對方怒酸「很過分」。示意圖／ingimage

雖然網路購物非常方便，但仍有部分民眾喜歡到百貨公司專櫃，尋求櫃姐與櫃哥的專業建議。有女網友在Dcrad透露，她某次幫好友向自己熟識的一位櫃姐，詢問蝦皮上的通路是否為官方開設，卻被對方怒酸「很過分」。

原PO表示，她平時買美妝用品，習慣靠櫃試妝後再決定是否購買，也會在百貨公司專櫃試用、試穿。長期下來，她和某位櫃姐變熟，兩人偶爾也會私下聯絡。原PO說明，只要該品牌推出新品或有促銷活動，該名櫃姐都會主動告知，並詢問是否要到專櫃試妝及拿試妝包，也不會強迫顧客購買不喜歡的商品，讓她覺得遇到「天使櫃姐」。

原PO透露，因為有朋友知道自己與櫃姐很熟，便請她向對方詢問蝦皮上的通路是否為官方開設，於是自己便將蝦皮連結及問題傳給櫃姐，卻被對方已讀。她指出，後來因朋友著急使用限時免運券，她就再次私訊對方，不料櫃姐突然爆氣回覆「對啦！蝦皮是官方的啦！這樣高興了嗎？」

不解櫃姐為何忽然生氣的原PO感到十分錯愕，嚇得立刻道歉並詢問對方發怒原因。沒想到，櫃姐直接開酸「妳不就是想試完妝之後在上面買嗎？」、「妳這樣利用我們不覺得很過分嗎？」莫名被指責的原PO覺得很委屈，無奈嘆「就算真的在網路買，也是買妳們家的阿…這樣真的有很過分嗎？」

貼文一出，許多網友都不挺原PO，並怒噴這樣的行為太過分，「過分啊，很失禮，這種問題我只會打電話去問客服，而不是去問我的櫃姐誒，只能說妳失去一個天使櫃姐了」、「大概很多天使櫃姐都是被這種行為搞到變地雷吧，享受人家的服務，想網購撿便宜也就算了，還要人家幫妳看是不是官方通路」、「作為現職櫃姐，我覺得要跟妳說明一下差別，同個品牌但不同的銷售管道會影響很多，會關乎到我們的薪水，櫃姐都是靠業績在生存的，沒業績就只能領最低」。

但也有網友認為該櫃姐情緒控管有待加強，「我自己是櫃姐，雖然妳這樣問，我還是會有禮貌的回覆妳，但是心裡一定罵爆妳」、「我當過櫃姐也當過品牌方，我只能說這個櫃姐的情緒控管不是太好，而且還有點打斷自己後路」、「櫃姐也不用態度這麼差吧，這樣她也損失一個客人誒」。

Dcrad 櫃姐 蝦皮

延伸閱讀

超常見「生活家電」竟比冰箱耗電？ 台電分享省電妙招：這2物合用超神

台大提供休學申請書特別標注「新生自取」 內行人曝3關鍵原因

天冷吃鍋！他好奇超商個人火鍋很賺錢？ 網搖頭：寧去火鍋店

婆婆幫小姑開口借婚鞋！ 人妻1招讓對方改口：會自己買一雙

相關新聞

太白目？她靠櫃試妝1舉動惹怒櫃姐 內行人曝關鍵

雖然網路購物非常方便，但仍有部分民眾喜歡到百貨公司專櫃，尋求櫃姐與櫃哥的專業建議。有網友在Dcrad上透露，她某次幫好友向自己熟識的一位櫃姐，詢問蝦皮上的通路是否為官方開設，卻瞬間引起對方怒火，忍不住爆氣回覆「不覺得很過分嗎？」

真的是我！日議員抵台因減肥差太多讓海關超困惑 見一照大笑秒放行

一個人若是在體重上有大幅度的增減，就容易在外貌上有明顯改變，假如沒注意，還可能發生不少烏龍事件。近日，日本市議員上畠寛弘在來台時便遇到類似的事，已經減重成功的他，因為護照照片一直沒有更換，在入境時被海關用疑惑的眼神來回進行對比，他急中生智，翻出先前在IG上傳的減重前後照片，惹得海關一邊大笑、一邊說著「 oh！good！」將他放行。

高雄氣爆曾借8死者停屍 名貴大飯店掛上出售海報

當時也位於氣爆重災區的名貴大飯店，由於出借飯店門口給予救難人員，供暫無法運出的8名路人死者停屍，而受到關注，但近日網友發現名貴大飯店在暫停營業後，整棟大樓已掛上出售的黃條子，準備出售。

出國旅遊願意把預算花在哪？ 網一面倒喊美食：去國外就是吃爆

不少人出國旅遊會願意把預算花在自己較在意的地方。一名網友表示，旅行時會想把預算花在住宿、美食或景點安排上，相反地，購物對她來說就還好，除非是幫忙家人代買，於是好奇，「大家旅行時會比較願意在哪部分多花一點預算？」。

屏科大大一生騎車自撞亡 死前緊握義消學長的手：我會不會就這樣死掉？

當時為死者急救、也是學長的龍泉救護義消留言救援過程，哀嘆死者在意識清楚前除了直喊對不起，也憂心自己會不會因為這場車禍就這樣死掉。

台裔女孩選美奪后喊「台灣是獨立國家」 引網友爭論不休

有一男網友在Dcard貼文分享他就讀美國大學一年級的妹妹張芳瑜贏得美國亞洲小姐后冠，並在獲獎時高喊「台灣是獨立國家」，貼文後引發網友熱議，「台灣一直都是獨立國家啊」，也有人表示，「中華民國是獨立國家還比較正確」，爭論不休。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。