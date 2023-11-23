太白目？她靠櫃試妝1舉動惹怒櫃姐 內行人曝關鍵

雖然網路購物非常方便，但仍有部分民眾喜歡到百貨公司專櫃，尋求櫃姐與櫃哥的專業建議。有女網友在Dcrad上透露，她某次幫好友向自己熟識的一位櫃姐，詢問蝦皮上的通路是否為官方開設，卻被對方怒酸「很過分」。

原PO表示，她平時買美妝用品，習慣靠櫃試妝後再決定是否購買，也會在百貨公司專櫃試用、試穿。長期下來，她和某位櫃姐變熟，兩人偶爾也會私下聯絡。原PO說明，只要該品牌推出新品或有促銷活動，該名櫃姐都會主動告知，並詢問是否要到專櫃試妝及拿試妝包，也不會強迫顧客購買不喜歡的商品，讓她覺得遇到「天使櫃姐」。

原PO透露，因為有朋友知道自己與櫃姐很熟，便請她向對方詢問蝦皮上的通路是否為官方開設，於是自己便將蝦皮連結及問題傳給櫃姐，卻被對方已讀。她指出，後來因朋友著急使用限時免運券，她就再次私訊對方，不料櫃姐突然爆氣回覆「對啦！蝦皮是官方的啦！這樣高興了嗎？」

不解櫃姐為何忽然生氣的原PO感到十分錯愕，嚇得立刻道歉並詢問對方發怒原因。沒想到，櫃姐直接開酸「妳不就是想試完妝之後在上面買嗎？」、「妳這樣利用我們不覺得很過分嗎？」莫名被指責的原PO覺得很委屈，無奈嘆「就算真的在網路買，也是買妳們家的阿…這樣真的有很過分嗎？」

貼文一出，許多網友都不挺原PO，並怒噴這樣的行為太過分，「過分啊，很失禮，這種問題我只會打電話去問客服，而不是去問我的櫃姐誒，只能說妳失去一個天使櫃姐了」、「大概很多天使櫃姐都是被這種行為搞到變地雷吧，享受人家的服務，想網購撿便宜也就算了，還要人家幫妳看是不是官方通路」、「作為現職櫃姐，我覺得要跟妳說明一下差別，同個品牌但不同的銷售管道會影響很多，會關乎到我們的薪水，櫃姐都是靠業績在生存的，沒業績就只能領最低」。

但也有網友認為該櫃姐情緒控管有待加強，「我自己是櫃姐，雖然妳這樣問，我還是會有禮貌的回覆妳，但是心裡一定罵爆妳」、「我當過櫃姐也當過品牌方，我只能說這個櫃姐的情緒控管不是太好，而且還有點打斷自己後路」、「櫃姐也不用態度這麼差吧，這樣她也損失一個客人誒」。