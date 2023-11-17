他嘆宜蘭神農商圈店家倒很多 在地人曝：連學區都待租

蔡政府宣稱經濟現狀為二十年來最好，PTT網友卻質疑，宜蘭神農商圈周邊店家自從疫情至今紛紛倒閉，起初是平價的店家倒閉，後來連中高價位的店家也都開始關店，現在連找個小吃都有難度，他質疑「不是二十年來景氣最好？」有其他人表示，連學區附近都出現許多待租店面。

一名網友在PTT發文表示，他住在宜蘭市神農商圈附近，他觀察到，自從疫情至今已有許多店家倒閉，剛開始都是平價的店家倒閉，最近連中高價位的店家也跟上倒閉潮。

該網友表示，過去在宜蘭市隨處都有小吃店，如今找個吃的都有難度，他不解「不是說現在是20年來景氣最好的時候嗎？怎麼一些生意還不錯的店家也跟著收掉呢？難不成能感受到景氣好的只剩做黑的？」

其他人則留言「我這邊連學區都出現空店面待租，連學區都養不起店家」、「20年最好，倒的都是不爭氣」、「雙北、桃園、新竹就還好，城鄉差距越來越大 」、「巔峰之後就是下坡，早晚都要倒先倒先贏」、「嘉義3家泰式餐館2019前生意很好至今未開」、「宜蘭平常有人？」、「消費緊縮啊，我現在一天只吃一餐」。

還有人留言「現在經營成本上升不少，價位不高的店家很難做下去」、「賣太貴太噴的基本上都可以收一收」、「製造業2000年後最慘的一年」、「說不定是股票賺太多退休了」、「那些店面放著，一年漲的價錢比店租多太多」、「宜蘭的物價跟台北一樣了」、「宜蘭本來就宰觀光客的」。