哪來的流行？一堆家長愛「NONO」掛嘴邊 網批：小孩會理才有鬼

小孩出門吵鬧影響店家，父母應如何管教？一名網友分享，自己曾看過小孩已經在尖叫、破壞店家擺設，父母僅在一旁口頭告誡「NONO、NONO」，讓他十分傻眼，貼文一出引發熱議，網友深有同感，「對！到底是哪來的NONO流行風？除了講NONO以外，無所作為。」

原PO在FB「匿名公社」發文，他表示現在有很多家長帶小孩出去吃飯，期間不管小孩在尖叫、敲碗，或是跑去破壞店內擺設，家長都只在一旁口頭「NONO、NONO」的警告，完全沒有實際阻止行為，讓他直呼「到底在NO三小看不懂，把尬NONO」。

貼文一出引起網友熱議，許多人贊同不已，「嘴上NONO手上還不是一樣在滑手機，我都是直接打下去」、「真的很賭爛聽到NONO」、「靠嘴巴教小孩的，真的很想一巴掌下去」、「我上班的地方也很多家長一直在那邊喊NONO，結果小孩根本不理會啊，然後家長又一直喊，我聽到都厭世了」、「還有那種一邊頭也不抬滑手機，然後一邊說『不可以喔』的那種，小孩會理你才有鬼」。

也有網友分享，「我都直接『三、二、一』，NONO她已經不買單了 」、「我只要說3…我女兒就會很緊張的說不要數」、「我家的只要我『嗯』就暫停動作了」、「我都直接『你給我坐好，我數到三喔』，NONO、NONO是在NO怎樣不懂」、「我都直接眼神過去，然後輕聲的說：『你真的還要這樣嗎』」、「我們家會直接帶回家，所以我們家的不太敢亂」。

此外，有網友點出，「表示他們表面上有在制止，但事實上，沒有」、「說什麼不是重點，重點是那些家長根本嘴巴阻止，小孩也是繼續白目，尖叫繼續叫！家長繼續滑手機聊天做自己的事（反正他已經有阻止過了）」、「很多家長罵小孩都是罵給其他人聽的，告訴其他人說，我有在管小孩喔！至於管不管的動，或是有沒有防礙到別人，就不關我的事了！」