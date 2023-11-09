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特力屋做不起來？網指半壁江山被IKEA捧去 內行稱全因台灣人習性

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友指出IKEA在台灣大舉展店，好奇為何有些年輕人提到裝潢時，第一個選項不是特力屋。合成圖／聯合報系資料照、特力屋提供
有網友指出IKEA在台灣大舉展店，好奇為何有些年輕人提到裝潢時，第一個選項不是特力屋。合成圖／聯合報系資料照、特力屋提供

買房交屋之後最重要的便是裝潢，有的人會選擇找設計師統一規劃、有的人會選擇省錢改找統包工程裝修，另外一群人可能選擇DIY。一名網友表示，現在年輕人提到裝潢第一個聯想到的就是IKEA，讓他好奇為何特力屋，甚至同集團的HOLA、Hoi卻較少被年輕人提及，有人表示因「風格、儀式感差太多」，另也有內行人指出全因台灣人習性。

一名網友在PTT八卦板發文，他指出台灣已有特力屋這類供顧客DIY的量販店，該集團旗下還有HOLA、Hoi等家具品牌，不料IKEA登陸台灣後「直接掃掉半邊市場」。此外，原PO大嘆現在年輕人要裝潢「想到的都是IKEA而不是特力屋」，讓他十分好奇IKEA在台灣稱霸的原因。

貼文曝光後網友紛紛表達意見，「氛圍感，而且IKEA到處都有座位，一不小心就會待很久」、「風格、儀式感差太多」、「哪裡有做不起來，人家活得好好的，旗下也因應IKEA拆分出DIY和高級路線分吃市場」；但也有人認為2間店性質不同，「兩邊性質不太一樣…你如果要找DIY工具會去IKEA？」、「差這麼多，IKEA買喜歡的來放，特力屋是買回去加工變自己喜歡的東西」。

此外，有一名網友指出雖然特力屋和IKEA定位不同，但因為台灣租屋大多會附簡單家具，加上碰到房屋修繕問題時，多數台灣人會傾向找水電工處理，此時標榜DIY的特力屋就顯得吃虧，主打方便安裝與簡單裝潢的IKEA反而十分符合台灣人的生活習性。

IKEA DIY PTT HOLA 量販店

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