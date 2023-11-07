安親班工讀生時薪180要做「這件事」 一票鄉民狂搖頭：快逃啊

許多學生為了賺外快、體驗職場，會選擇打工累積經驗。不過一名安親班時薪工讀生表示，自己還被另外要求「講數學題目」，對此，有一票網友直呼「快逃」。

一名PTT網友日前以「安親班時薪180要教書」為題發文，他指出一開始在補習班擔任工讀助教，一天工作時長3個小時，但現在為了要頂正職的缺，工作時間變成一天上班6至7個小時。原PO表示自己領時薪180元，工作內容是看一堆學生的作業，還有安親班出的作業，但安親班希望他幫小朋友講數學題目，讓原PO無奈感嘆「感覺都快沒自己的時間，是不是該快點逃了」。

對此，一票網友紛紛回應：「快逃啊」、「離職了」、「（時薪）600路過」、「我以前教補習班有快兩倍（薪水）欸」、「請小學生自己教吧」、「時薪兩倍在做」、「國家未來棟樑的老師靠您們了」，但也有人透露：「不錯了，換成南部可能連22k都沒有」。

有網友分享自己的經驗：「應徵英師變中師，原來那邊流動率用月算，帶一個月只有吃到一次中餐，其他時間都在餵小祖宗吃飯還要幫他們洗碗，快逃！」