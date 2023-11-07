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飯店一晚才765元！網曝靈異經驗「樓上整晚拖椅子」釣出在地人：別住車站附近

聯合新聞網／ 綜合報導
飯店示意圖／ingimage
飯店示意圖／ingimage

一分錢一分貨！近日有網友在臉書社團「靈異公社' rel='靈異公社' data-rel='/2/167719' class='tag'>靈異公社分享入住一晚房價只要765元的飯店經驗，結果不斷出現拖椅子聲和超大聲的馬桶沖水聲吵得他幾乎整晚睡不著，貼文一出，有在地人直言「台中車站附近都是鬧鬼的房間」，不建議入住。

一名網友近日發文分享，他在訂房網站看到台中火車站附近某間飯店的雙床房一晚只要765元，心想沒住過，可以試試看，當時也沒先上網看評價就直接下訂，沒想到卻遭遇靈異經驗。

他在1日晚間獨自入住，飯店大廳燈火通明，不過他半夜3點正準備入睡時，卻一直聽到樓上有「椅子拖地板」的聲音，吵到他睡不著，儘管原po戴上耳機啟動降噪模式依舊無法覆蓋怪聲，就這樣被吵了一整晚，不僅如此，就在他快睡著時還聽到了兩次大聲沖馬桶的聲音，最終嚇到無法入睡，只好一直打電話給朋友聊天讓自己保持清醒。

直到清晨5點，原po才抵擋不住睡意漸漸入睡，他補充，房間裡的鏡子面對床，他總覺得鏡子那側一直有人在看著自己，上網一查才發現，有人也有類似經驗「感覺有種神秘的力量注視你」，也有導遊提到這間飯店「很陰」。

不少網友也分享自己住飯店的靈異經驗，「幾年前住過，窗戶沒打開、也沒有風，窗簾卻突然抖了很大一下，好像什麼東西咻一下飛出去」、「之前想去台中玩也是看到這種價錢，剛開始很心動，但突然有個直覺，那麼便宜好奇怪，同樣地段為什麼它們家最便宜？後來好奇心驅使查了一下評價才恍然大悟，還好沒下訂」、「最不喜歡床看得到鏡子的房間，之前在日本就是這樣親眼看到鬼，到現在住飯店還有點陰影」、「鏡子真的不能面對床」。

也有台中在地人表示，車站附近的飯店最好別去住：「台中車站附近都是鬧鬼的房間你不知道嗎？台中人都不會去住那附近，因為都知道」、「火車站附近的飯店商旅都不建議入住」。

不過也有網友認為，應該只是房間隔音不好，要原po別想太多：「先別自己嚇自己，也許隔音太差了才這麼便宜」、「免驚，一切都是心魔」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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