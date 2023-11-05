北市知名拉麵頂讓！老闆喊「輕鬆開店」曬條件 網：誰接誰傻

日本拉麵品牌「鷹流拉麵」於2012年進軍台灣，以濃厚拉麵擄獲不少饕客。其中，主打生薑口味湯頭的鷹流生姜醬油拉麺「麺屋和創wasou」，於今年進駐晴光市場商圈，不料該分店開業不到一年，便傳出頂讓消息。

鷹流生姜醬油拉麺「麺屋和創wasou」於今年進駐晴光市場商圈，據悉，由於店主身體狀況不佳及缺工問題，該店自9月起每周只營業3天，10月起則直接暫時休業。鷹流拉麵創辦人鷹峰涼一日前也於臉書貼出頂讓消息，指出主要原因還是因為缺工。

仔細看貼文內的頂讓條件，拉麵店餐廳坪數12坪，付2個月押金+98萬就可直接接手營業，全店設備一併頂讓，店租金一個月則是10萬元。創辦人指出，店址近公車站牌、捷運及晴光商圈，人流多「拉麵店輕鬆開」，也可商談加盟或技術轉移等相關事宜。

消息傳回PTT也引起熱議，網友們看到租金嚇傻，「房東真爽，躺著就有10萬」、「12坪十萬這租金真鬼」、「每個月淨利要達10萬以上，營業額要多少？」、「一個月10萬誰接誰傻」、「餐飲業毛利算30%，一碗拉麵200，賣1667碗才抵掉房租，工讀生還沒有算」、「就算是中山區這坪數這租金也太誇張了吧」；不過也有人認為在北市，這樣的租金算正常，「台北一樓店面這個租金也不算多貴」、「現在這個價格很正常，但高到不正常」。

如今晴光店雖傳出頂讓消息，但「麺屋和創」還有延吉店，若在北市想吃生薑醬油拉麵、生薑塩味拉麵及生薑味噌拉麵，還是可以吃得到。