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很多人點！早餐店「1組合」讓他嚇喊「什麼鬼東西」老饕推爆：超好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
網友第一次看到別人點「燒餅夾蛋餅」。蛋餅示意圖。本報系資料照
網友第一次看到別人點「燒餅夾蛋餅」。蛋餅示意圖。本報系資料照

台灣的早餐店琳瑯滿目，種類眾多，不管是中式還是西式，都有自己的擁護者。最近一名網友在買早餐的時候發現，前面連續兩位都點一樣的餐點，他還是第一次聽到這樣點餐，好奇這到底是「什麼鬼東西？」，也引起熱議。

一名網友在PTT八卦版發文，他表示自己剛剛買早餐的時候，前面連續兩位都點了「燒餅夾蛋餅」，第一次聽到這種點法，覺得很訝異，也想問大家到底「是什麼鬼東西？」，好奇如果這樣點，那蛋餅裡面要夾什麼？

不少吃過的人表示，就是「澱粉加澱粉」，也很多老饕大推「超好吃」、「雙倍碳水，雙倍快樂」、「層次感很豐富」、「好吃～剛剛才吃」、「裡面還可以夾一根油條」、「超好吃，以前看人點跟著買」。

但也有人說，「真的沒聽過，嚇到差點在豆漿店點漢堡蛋」、「第一天來台灣？」、「我看到也覺得有點怪」、「因為蛋餅沒有飽足感啊」、「只聽過燒餅夾蛋，沒聽過夾蛋餅」、「吃完跑三千都消耗不完的熱量」。

早餐 早餐店

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